Jorge Lanata sobre su adopción: “Mi vida es un delirio”

El periodista Jorge Lanata reveló, en su último libro, que hace meses se enteró que fue adoptado.

Esta tarde, el conductor de Periodismo para todos participó de El diario de Mariana para presentar la autobigrafía y se refirió al tema de la adopción.

“Nunca hablé de esto en la televisión y no quiero hacerlo. No tengo que hacerlo. Si les importa el tema, pidan prestado el libro, en las primeras páginas cuento lo que sé. Lo cuento. No quiero andar contando en la televisión“.

Pese a la insistencia de la conductora, Lanata se mantuvo firme con su postura de no ampliar en información al respecto: “Yo abrí el tema y lo cierro cuando tengo ganas. Tampoco tengo muchas respuestas sobre esto“.

“Mi vida es un delirio. Todo lo que me pasó, la enfermedad de mi mamá, cuarenta años sin hablar con ella. Es todo una locura. Perdón, pero no quiero hablar de eso, tampoco voy a hacer muchas notas sobre el libro, sólo cuatro”, agregó Lanata.

“Yo siempre me convencí de que por mi relación con la gente puedo hablar con ellos de cualquier cosa, de la barbaridad que sea. Cuando me di cuenta con el tema de las drogas, me dije, ¿qué pasa si salta? Y después dije, ¿sabés qué? Miro a la cámara y lo cuento. Y esto no me va a joder en la relación con nadie“, siguió el periodista y concluyó: “La gente no es tonta y puede entender. Entiendo la reacción de la gente, pero pido que me respete, porque no quiero transformar esto en un tema. Es algo muy personal. Hace tiempo que tenía ganas de hacer algo que lo resumiera. Fueron muchos años, empecé a los 14. Ahora tengo 56″.