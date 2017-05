Berger: “Scioli me decía que quería formar una familia”

Sigue el escándalo por la separación de Gisela Berger donde la modelo le reprocha al excandidato a Presidente todavía no da la cara.

“No puedo entender cómo no da la cara todavía“, aseguró Berger por chat a Pamela David y continuó: “Igual el sabrá porque se comporta de esta manera pero te juro que no entiendo”.

La conversación, que se mostró en Pamela a la tarde, continúa cuando la modelo asegura que Scioli le pidió “perdón de mil maneras como lo hizo al principio” pero por mensaje de texto. “Está más que claro el porque no da la cara, no hace falta nada más para entender. Eso explica todo”, asegura.

Berger, que había asegurado que Scioli quiso que ella abortara su embarazo, aseguró que el político “no da la cara, con respecto al pedido de interrupción, él no hablo más del tema”.

“¿Qué es lo que te enamoró de él?”, escribió David a lo que la joven respondió: “Que me diga que quería formar una familia porque por un lado me dijo que con Karina nunca pudo y por el otro que le apareció su hija a los 16 años, y que era lo que le faltaba!”

“Es muy fuerte todo, no puedo entender muchas cosas, la mentira sobre todo, y ahora encontrarme sola con todo esto. Es muy triste”, concluyó Berger.

Mirá el video con los chats