Laurita Fernández: “Sigo enganchada con Fede Bal”

Que fue una infidelidad. Que no estaban saliendo en ese momento. Que se sintió traicionada. Que en realidad no estaba totalmente enamorada. Parecía que no quedaba casi nada por decir sobre la ruptura entre Laurita Fernández y Federico Bal, hasta que la rubia volvió a hablar para contar su verdad y sus actuales sentimientos.

Una cronista de Los Ángeles de la Mañana fue a buscar a Laurita, y la bailarina contó por qué le molestó tanto la relación de Fede con Flor Marcasoli. “En febrero yo me fui a Carlos Paz unos días a verlo a él, a estar, a ver qué pasaba. Fui. Nunca nadie se enteró. Él venía cuando podía, hacía sorpresas, hacía todo. Si él, en paralelo tenía otra situación, la verdad que no me copa“, reveló.

“Yo sé muy bien lo que es que un ex te vuelva a escribir por laburo o cualquier motivo para hablarte. Si suceden estas situaciones de vuelta, la verdad es que no me voy a sentir cómoda. Está todo bien pero tomo esta decisión“, agregó sobre su determinación de terminar la relación con el hijo de Carmen Barbieri.

Pero al final de la nota, Fernández habló de sus sentimientos hacia Fede, y puso en evidencia que el amor no se terminó. “A mí me duele. Es muy difícil porque estoy bailando con él y a mí él me gusta, me atrae. Sigo enganchada de él. Entonces, me toca y bailamos y es muy difícil…”.

