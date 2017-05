Barros Schelotto: "Con Centurión nos debemos una charla"

La tranquilidad que consiguió Boca luego del triunfo sobre Newell's que le garantizó la punta del campeonato en soledad desapareció menos de 72 horas después, cuando la exnovia de Ricardo Centurión realizó una denuncia policial por violencia de género contra el atacante. Este miércoles, luego de que se conociera la acusación contra el jugador, Guillermo Barros Schelotto salió a manifestarse públicamente sobre el tema y dejó en claro que no está cómodo con la situación.

"Hablé con Centurión y nos debemos una charla más adelante. Por naturaleza, estoy en contra de cualquier situación de violencia", aseguró el entrenador, quien remarcó: "Tuvimos algunos problemas extrafutbolísticos que no deberían suceder".

Por otra parte, en conferencia de prensa, el Mellizo se refirió al partido del próximo domingo frente a Huracán y adelantó que no modificará la formación pese al flojo rendimiento del equipo contra Newell's: "Todavía no definimos el equipo, pero el único cambio va a ser por la lesión de Insaurralde. Va a jugar Magallán o Vergini". Además, el DT analizó el nivel del Xeneize a lo largo del torneo y remarcó: "Hay que analizar los 25 partidos y ahí Boca fue superior al resto. Siempre fuimos a buscar los partidos, por momentos lo hicimos mejor y por otros no, pero tuvimos actitud. La mayor parte del torneo fue ordenada, fuimos mejores y eso nos llevó a ser líderes".