A lo largo de las décadas, la televisión pasó de ser una versión audiovisual de la radio para generar un lenguaje y un código própio. Es en esa búsqueda donde la televisión experimenta y a veces encuentra espacio para generar contenido dentro del propio contenido que da. Ya sea parodiando contenido, o satirizando la producción de un programa, la televisión encontró una manera de utilizarse como recurso. Estas son seis series que aparecían adentro de series de televisión.

1. TGS with Tracy Jordan (30 Rock)

En el piloto, el show se llamaba The Girlie Show y es idea de Jack Donaghy (Alec Baldwin) traer al decadente Tracy Jordan (Tracy Morgab) para incrementar la audiencia. A partir de eso se el programa pasa a llamarse TGS with Tracy Jordan (Tracy Morgan) y la jefa de guionistas, Liz Lemon (Tina Fey) tiene que lidiar con la tensión que eso implica.

Si bien 30 Rock termina apuntando a las situaciones que viven sus personajes principales, TGS es el núcleo que los une y el espacio que más se ve afectado por ellos.

2. Invitation to Love (Twin Peaks)

En medio del misterio del asesinato de Laura Palmer y de las relaciones interpersonales entre los personajes que habitan Twin Peaks, aparecían fragmentos de una telenovela que, curiosamente, contaba con situaciones que espejaban estas últimas.

Invitation to Love aparecía en diversos televisores a lo largo de las dos primeras temporadas de Twin Peaks y reforzaba la idea de que, en definitiva, la serie creada por Lynch era un drama paranormal con tintes de telenovela.

3. Itchy and Scratchy (The Simpsons)

El programa de Krusty venía acompañado de los cortos animados de (los que nosotroa conocemos como) Tom y Daly.

Esta serie animada es una parodia exagerada a los dibujos animados de los ‘50 y ‘60 en los que la violencia entre ellos era evidente pero graciosa. No have falta decir que son Tom y Jerry al extremo.

4. Jerry (Seinfeld)

Durante la 4ta temporada, la NBC le ofrece a Seinfeld escribir un piloto para una comedia que protagonizaría él. Todo este arco es una referencia a como el mismo Seinfeld y Larry David idearon las premisas básicas de la serie madre, aunque trasladándolas al Seinfeld ficcionado y a George Costanza (Jason Alexander). Finalmente el piloto no sería elegido, pero sería crucial para los eventos que se dan en el final de la serie.

5. Tool Time (Home Improvement)

El la época donde el DIY (Do it yourself, o Hágalo usted mismo) estaba de moda, el protagonista de esta comedia producida por Disney era el conductor de un programa que intentaba que la gente se involucre más en las manualidades domésticas.

Cuando no estaba en su casa junto a su familia, Tim Taylor (Tim Allen) era el presentador de Tool Time junto al hábil Al Borland (Richard Karn). La dinamica del programa era simple, mientras Al llevaba a cabo los proyectos, Tim demostraba cuan poco hábil era con las herramientas teniendo pequeños accidentes con ellas.

6. The Larry Sanders Show (The Larry Sanders Show)

Garry Shandling interpretaba a Larry Sanders, el conductor de un late night show que tenía que lidiar con el equipo de su programa y su desastrosa vida sentimental.

Esta comedia de HBO estaba inspirada en la experiencia de Shandling siendo uno de los conductores invitados cuando Johnny Carson se ausentaba en el Tonight Show. Shandling fue considerado para reemplazar a Carson cuando dejó el programa (puesto que terminó ocupando Jay Leno) e incluso le ofrecieron conducir su propio late night show, que terminó rechazando para hacer su propia serie sobre uno.

The Larry Sanders Show es citado como una de las más grandes influencias de series como Curb Your Enthusiasm, 30 Rock y la versión original de The Office.

¿Las conocías?

Fuentes: IMDb, Wikipedia, Hollywood Reporter, Paste Magazine, Welcome to Twin Peaks, TV Tropes