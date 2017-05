Cornejo: "No nos enorgullece" ser la quinta provincia con más villas

El gobernador Alfredo Cornejo calificó de "lógico" que Mendoza aparezca en el quinto lugar del ranking de distritos con mayor cantidad de villas miseria y asentamientos en el país, tal como quedó reflejado en un decreto del gobierno nacional.

"No nos enorgullece", agregó el mandatario, a quien no lo sorprendió la ubicación de Mendoza en ese listado nacional porque "somos cuarta provincia en población". Además explicó que los barrios pobres "han crecido del 2003 a la fecha. Teníamos 130 y ahora tenemos 205, no es algo para alegrarnos".

También pidió diferencia el trabajo de las comunas y destacó lo que se hizo en Godoy Cruz, departamento que comandó entre 2007 y 2015. "Hicimos una gran inversión de erradicación de villas. No es lo que pasó en las Heras y Guaymallén, donde creció la cantidad de asentamientos", afirmó.

"Hay que hacer lo que se hizo en Godoy Cruz: erradicar villas y hacer viviendas para la clase media", sentenció Cornejo durante un acto de entrega de viviendas en Guaymallén.

Hoy entregamos 77 viviendas en Guaymallén, Barrio El Prado. Poco a poco seguimos trabajando para que todos los mendocinos tengan su vivienda pic.twitter.com/zxaw6yEQGK — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) 24 de mayo de 2017

Por otra parte pidió un "plan integral" de viviendas que incluya, entre otros puntos, "no colocar asentamientos en cualquier lugar".

También solicitó sanear el sistema del Instituto Provincial de la Vivienda para "hacer funcionar el circuito virtuoso". En este sentido dijo que "las cuotas no pueden licuarse con la inflación como pasa hoy. El IPV tiene cuotas de 70 y 120 pesos y debería ir más o menos en lo que el mercado inmobiliario requiere para alquileres, ese es el punto de equilibrio. Una cuota de 4 o 5 mil pesos para una vivienda tipo de 50 metros cuadrados".