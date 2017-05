Son muchas las personas que aprovechan la duración del vuelo para trabajar en su PC o jugar a leer con si iPad y si ahora se prohibiera, especialmente en un vuelo largo, es interesante saber cómo entretenerse en un vuelo si prohiben usar el ordenador y la tablet.

Cada vez parece más probable que la prohibición que implantaron los Estados Unidos y el Reino Unido que no permite llevar dispositivos electrónicos de mayor tamaño que un teléfono móvil se extienda al resto de países, y al margen de las razones de seguridad que se esgrimen para dicha prohibición, para muchas personas esto va a suponer un problema.

De momento, no hay que adelantarse porque la prohibición parece que solo afecta a los vuelos con origen en determinados países, entre los que no está el nuestro, pero quizás la medida se extienda y son ya muchos los rumores que nos indican que este tipo de dispositivos electrónicos tendrán que viajar dentro de las maletas, facturados en la bodega del avión. Y ¿cómo sobrellevaremos un vuelo tan largo?

Hay incluso apps de móvil que nos ayudan a volar tranquilos y así evitar situaciones incómodas. También hay que recordar que es conveniente moverse de vez en cuando y dar un paseo recorriendo el pasillo, para no estar anquilosados, estirar las piernas y evitar el famoso síndrome de la clase turista.

Cada cierto tiempo, hay que hacer algunos ejercicios, incluso sentados en nuestras "cómodas" butacas, girando los tobillos con movimientos circulares, girando la cabeza, los hombros y haciendo funcionar las articulaciones. En muchas de las revistas de a bordo, -normalmente en las páginas finales- encontraréis qué ejercicios son convenientes.

Dejando atrás el tema de la relajación y la comodidad, y los ejercicios para no sentirnos mal, tenemos que re-aprender a entretenernos sin este tipo de dispositivos que probablemente nos van a prohibir. Si lo pensáis, no es tan terrible, pues hace años no existían o no nos los podíamos permitir, y podíamos sobrevivir a un vuelo.

Además, los aviones actuales tienen en general completos programas de entretenimiento, al menos la proyección de una o dos películas y muchas veces con pantallas individuales con juegos, películas, música, series y entretenimientos de todo tipo.

Además de las horas que pasaremos durmiendo, podemos escuchar música -volviendo a utilizar nuestro mp3 o con la que tengamos almacenada en el teléfono móvil- podemos leer libros, periódicos y revistas de papel o podemos charlar con nuestros compañeros de asiento.

Lo más complicado será aprovechar el tiempo para ir trabajando durante el vuelo. Algo tan difícil como volver a utilizar un cuaderno y un bolígrafo puede venirnos muy bien. Volver a escribir a mano, hacer las cuentas, preparar una ponencia o un discurso o repasar trabajos, será posible.

Lo único es que los documentos a utilizar tendremos que llevarlos previamente impresos, pero en el espacio que ocupa el PC, nos caben muchas hojas y carpetas, por lo que no tiene por qué ser un problema, salvo para los que tengan que trabajar utilizando hojas de cálculo.

Además podremos entretenernos como hacíamos antes. Crucigramas, sudokus, dibujando, leyendo o simplemente mirando por la ventana y disfrutando del bonito paisaje que nos ofrece el vuelo. También podremos hacer solitarios con naipes o jugar con nuestra mente, imaginando las vidas de nuestros compañeros de viaje, o adivinando de qué país procederán.