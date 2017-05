Los afiches que insinúan una candidatura de Cristina Fernández

En medio de la creciente presión de los intendentes bonaerenses del PJ para que Cristina Fernández sea candidata en las próximas elecciones legislativas, aparecieron afiches que insinúan una postulación de la ex presidenta.

Este martes, la ex jefa del Estado recibió a una tropa de jefes municipales leales en el Instituto Patria y dejó algunas señales sobre su eventual candidatura, según detalla el diario La Nación. Los carteles anónimos no solo aparecieron en las calles. Dirigentes y legisladores kirchneristas también difundieron la imagen a través de las redes sociales. "Vamos con Cristina", escribió el ex ministro de Salud Daniel Gollan en su cuenta de Twitter cuando compartió el afiche.



La ex presidenta Cristina Fernández dejó abierta la puerta a una eventual candidatura para las elecciones de octubre pero condicionó esa posibilidad a la “unidad” del peronismo, por lo que pidió construir un proyecto “generoso y amplio” junto al espacio que impulsa al ex ministro del Interior Florencio Randazzo.

Fernández de Kirchner se mostró dispuesta a ser candidata “si es necesario” para la victoria del PJ en octubre, aunque aclaró que la “unidad” del justicialismo es “con todos”, por lo que abrió el juego a conformar una lista de unidad con el randazzismo y evitar la compulsa interna de agosto.

La ex mandataria congregó a 20 intendentes de su círculo íntimo en la sede del Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80 de esta capital, con el objetivo de rediseñar la estrategia electoral del Frente para la Victoria después del frustrado plenario del PJ de la semana última.



En esa reunión, que se extendió aproximadamente por dos horas, la ex jefa de Estado aclaró que sería candidata “si es necesario”, según indicó a DyN uno de los intendentes participantes, en referencia a que “la unidad es con todos”, por lo que pidió “ser amplios y generosos” en el armado electoral.

Por eso, les solicitó a los intendentes alcanzar un “acuerdo” con el sector que impulsa a Randazzo, al proponer “abrir el juego” hacia un “proyecto generoso y amplio”.

“No es Cristina o Randazzo, sino todos juntos”, sostuvo la ex mandataria, según trascendió, además de aclarar que también podría no ser candidata “si no es” lo adecuado para el armado electoral del PJ, pese a que muchos de los intendentes le plantearon que debía presentarse a los comicios.