Explotó la bomba en Boca: Maradona pidió "borrar" del plantel a un jugador

Diego Maradona quiere "borrar" a Ricardo Centurión de Boca y para ello utiliza sus influencias con los dirigentes y la barrabrava. El dato lo lanzó Jorge Rial en Intrusos, quien explicó que el ex futbolista explotó tras enterarse que el actual 10 del Xeneize habría mantenido una relación con Rocío Oliva.

Todo comenzó hace algunos días, tras la caída de Boca Juniors ante River. En ese momento se filtró un audio de Mauro Martín, uno de los jefes de La Doce, en el que acusaba a Centurión de tener una relación con la ahora ex novia de Maradona.

"¿Por qué no dicen la verdad? Es mentira que se lesionó, lo desintoxicaron porque no daba más de falopa, le c.... la mujer a Maradona", asegura en relación con la rubia. "Él médico de Boca dijo que necesitaba 20 días para desintoxicarse. Es un fenómeno como jugador pero tiene la cabeza mal. A eso no lo dice nadie", se oía decir a Martín, barrabrava de Boca, en un audio revelado la semana pasada.

Luego de que se anunciara su lesión en un entrenamiento, Centurión tuvo una recuperación llamativamente rápida que encendió rumores: se dijo que durante esas semanas fue sometido a rehabilitación por problemas con drogas.

Lo cierto es que Maradona tomó nota de los datos lanzados por Martín y ahora, según reveló Rial en Intrusos, quiere usar su influencia en Boca para que "borren" a Centurión del plantel de Primera en venganza por su supuesta relación clandestina con Oliva.