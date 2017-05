¿Por qué cuando hablamos de violencia de género nos referimos sólo a mujeres?

El ciclo “Socialmente Responsables #NiUn@Mas”, que emite Canal 9 Televida, debutó este año con un debate sobre violencia de género, aunque con un foco diferente.

"Socialmente Responsable" es un ciclo para dialogar con especialistas sobre situaciones que afectan a los mendocinos

¿Por qué cuando hablamos de Violencia de Género nos referimos a las mujeres y no a los varones? ¿Qué puede hacer un hombre si se siente amenazado o es agredido por una mujer? Ese fue el punto de inicio de una charla que tuvo como protagonistas al procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, y a la Directora de Género y Diversidad, Silvina Anfuso.

- ¿Qué es y qué no es violencia de género?

Anfuso - En realidad, violencia de género obedece a violencia dirigida hacia las mujeres, perpetuada principalmente por varones en una sociedad como la nuestra, donde no vivimos con las mismas oportunidades, donde normalmente se termina subordinando a las mujeres y se genera una desigual distribución del poder.

Entonces, se habla de violencia de género porque no es algo que tenga que ver con el sexo que tenemos, con haber nacido con cierta genitalidad, sino con las conductas o los roles que la sociedad espera que debe tener un varón o una mujer. Y en esa distribución de tareas, roles y expectativas, el lugar de la mujer ha quedado secundarizado o subordinado al varón. Por eso se habla de violencia de género.

El género es una construcción cultural: una palabra que se ha tomado para decir que esta desigualdad que vivimos la podemos cambiar. Se habla de violencia de género porque esta legitimada en una sociedad que entiende que está bien que una mujer ocupe un lugar de menos poder que el varón.

- Hay una ley de violencia de género que hace referencia sólo al género femenino ¿Por qué?

Anfuso - La ley es de protección de la mujer, es exclusiva: es la Ley Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres. Nos dan cuenta de esta realidad los femicidos, que son los asesinatos de mujeres, que generalmente ocurren en el entorno familia.

Tiene que ver con celos, con entender que la mujer tiene que comportarse de tal o cual manera en relación al varón, es decir, que no ha sido un episodio casual en la calle; sino con entender que la mujer debe ocupar un lugar en la familia o en la casa: tiene que ver con un disciplinamiento moral.

- ¿Entonces el varón en qué se ampara?

Gullé - Lo primero que hay que decir es que no existe un delito tipificado de violencia de género. Son delitos conexos a la violencia de género. Es decir, las lesiones que le provoca el hombre a la mujer, las amenazas, la coacción, en un contexto de violencia de género, es lo que llamamos normalmente delitos de violencia de género, pero no esta tipificado así.

¿Por que existe esta ley? Porque la mujer siempre ha estado en desventaja física y psicológica. Porque culturalmente estamos formados o "malformados" en un contexto de desigualdad de derechos.

El problema nuestro nace, y no me canso de decirlo, en la familia y en el jardín de infantes, que es donde hay que empezar a formar y educar en igualdad de derechos. Nunca seremos iguales en género, pero sí en derechos: hay que concientizar a los niños que existe igualdad de derechos entre hombre y mujer.

Como desgraciadamente el problema lo tenemos, salió la ley 24.685, que es amplia porque violencia de género no es sólo físico y psicológico, sino también agresión económica. Esta ley no se encarga sólo de medir el programa de agresión física, sino que va mas allá.

- ¿Y el varón que se siente violentado?

Gullé - Va, radica una denuncia: si lo golpearon será lesiones, si lo amenazan será amenaza, pero no en contexto de violencia de género. No está amparado o no está contemplado dentro de la ley 24.685, sino dentro del código penal.

- Hay muchos casos de hombres que que reclaman por hijos que no pueden ver ¿Eso como se llama?

Gullé - Hay un delito de impedimento de contacto con hijos no convivientes. Si el hombre siente que está siendo víctima de un delito porque no lo dejan ver a los hijos, va y radica la denuncia y prospera sin ningún inconveniente. No es que el hombre esté desamparado.

- ¿La Justicia propone un lugar de contención o prevención para mujeres que se sienten violentadas?

Gullé - En febrero comenzó a funcionar la Unidad Fiscal de Violencia de Género con cinco fiscales y tres ayudantes fiscales. Tenemos un cuerpo formado por 5 o 6 psicólogos, un psiquiatra y lo vamos a ampliar. Es muy bueno porque es único en el país este sistema. No bien ingresada la denuncia, se trae a la víctima y se la entrevista, a partir de lo cual se evalúa el riesgo.

Este cuerpo multidisciplinario evalúa el riesgo que existe para la víctima. De ser factible, se trae al victimario por separado y se le hace también una entrevista. El psicólogo hace un informe donde determina si el riesgo físico es alto. No se puede hacer futurología, pero siempre hay datos que saltan y aconsejan a fiscales que el hombre esté detenido, si basta con la exclusión de hogar, si basta con pulsera. Pero en casi todos los casos existe la exclusión de hogar, tratamiento y contención de la víctima.

- ¿Funciona en todos los casos?

Gullé - En todos los casos de denuncia de delitos conexo con esa violencia de género se interviene

- ¿Estos centros de contención y ayuda a la mujer funcionan como corresponde, son lo suficientemente efectivos?

Anfuso - En principio hemos notado un cambio dentro de lo que es el Ministerio Público, pero en relación a las respuestas. En mucho tiempo plantearon que el problema de alguna manera era de la mujer, entonces, durante mucho tiempo, todo el trabajo se planteaba entorno a la mujer y poco sobre el varón.

Actualmente hay cuatro refugios y vamos a inaugurar cuatro más en lo que va del año. Las áreas de mujeres las estamos fortaleciendo, les dimos subsidios también para el alquiler en el caso de que las mujeres se tengan que ir, manutención, rejas, contención social, lo que la trabajadora social de cada municipio establezca. Todo para proteger a la mujer, pero tuvimos que dar una respuesta fuerte desde lo punitivo.

Hay muchos varones que se sienten desoídos porque fue muy rápida la respuesta, fue contundente, y hay muchas preguntas del varón hoy que no están pudiendo ser alojadas como debiera. Es cierto que frente a tanta respuesta que tuvo que haber de manera inmediata hacia los agresores, porque los índices de femicidios en el país nos lo estaban indicando, estamos preparando profesionales para que puedan pensar cómo es el ciclo de la violencia también en el varón. Porque no hay experiencia sobre eso. La súper conocemos en la mujer: conocemos cuáles sus miedos, cuáles son su prejuicios. Pero qué le pasa al varón socialmente todavía tenemos mucho por aprender.

- ¿Los hombres denuncian por violencia o es poco frecuente?

Gullé - Creo que son escasas, por problemas culturales, ya que le da vergüenza a más de uno decir que está siendo golpeado, maltratado. Y ciertamente es poco común.

- ¿Qué hace que el tratamiento judicial del agresor sea diferenciado?

Gullé - No hay tratamiento diferenciado, normalmente estamos tomando en cuenta este informe de riesgo. Todo depende de tipo de agresión. Esto significa que si ha corrido riesgo la mujer, se procede a detenerlo y se lo aborda psicológicamente, sino puede ser tarde.

No en todos los caso van detenidos. Desde el 1 de enero al 30 de abril hemos recibido 1.714 denuncias y tenemos 114 detenidos hoy, nada más que por delitos vinculados a la violencia de género. Hay muchos detenidos que tienen otros delitos como robos, hurtos y además han cometido delito conexo a la violencia de género. Los 114 están directamente vinculados delitos conexos a violencia de género.

Es decir que si de 1.714 denuncias que hemos tenido, menos del 10% está detenido, no es que en todos los casos procedamos a detener. Se hace una evaluación y se trata de dar una solución y un abordaje inmediato.

Hay que aceitar el sistema, nos falta mucho. Cuando el engranaje esté bien aceiteado seguramente vamos a poder tener mejores resultados de los que estamos obteniendo. Esto es un comienzo.

- Hemos visto muchos casos lamentablemente de femicidios donde se llega tarde.

Gullé - Este caso del femicidio del barrio Trapiche, nunca hubo un dato que nos sugería que esto podía terminar así.

Anfuso - Solo en el 17% en el país de los femicidios cometidos en el país hubo una denuncia previa, es decir que en el ochenta y pico no había.

- Queremos compartir algunos mensajes que nos han llegado, mensajes de varones. Por ejemplo “hoy todo es violencia de género, parece que se puso de moda, por cualquier cosa te clavan una denuncia". Otro mensaje: “Vivo con miedo, siento que todo puede ser tomado como una agresión, no se cómo dirigirme a una mujer”. Otro mensaje por ejemplo: “Yo creo que los varones ejercen violencia física por ser más fuertes pero las mujeres no se quedan atrás, psicológicamente pueden destruirte”. Un poco la mirada del hombre y cómo se siente.

Gullé - Fijénse el planteo, no sé cómo tratar a una mujer. De la misma manera que te gustaría que te traten a vos: con respeto, con educación, no hace falta sobreactuar. No es que tengamos que tomar distancia cuando nos acercamos a una mujer. Puede haber falsas denuncias, pero me arriesgo a decir que es muy poco probable.

Anfuso - Comparto lo que dice el doctor, me parece interesante que aparezca la pregunta del varón. Creo que tiene que animarse también a preguntárselo a la mujer con la que está si tiene alguna duda cómo quiere que la trate. No hay que tener miedo a preguntar, a si te equivocaste decir me equivoqué, ver cómo lo podemos hacer de otra manera. Creo que estamos caminando un cambio social y eso no lo vamos a hacer con una regla de conducta, lo tenemos que hacer también dialogando.

- ¿Cómo ven el futuro?

Gullé - Soy optimista. Somos muy pendulares y probablemente el péndulo esté ahora muy en un extremo. La idea es que busquemos el término medio, que seamos razonables, que internalicemos conductas de respeto como normales, como espontáneas, desde lo educacional, desde lo formativo. En unos años más esto que estamos hablando ahora no nos va a parecer extraño porque los chicos ya se vienen educando de otra manera, se están formando de otra manera, para ellos no va a ser extraño tratar con respeto a una mujer. En lo inmediato hemos tenido que tomar estas medidas privativas de libertad en algunos casos, de exclusión de hogar en otros. Tengo mucha confianza en que a partir de la difusión, formación, de los cursos, esto de llegar a la comunidad con pautas claras, no existe un catálogo de respeto, imposible. Pero el sentido común nos indica cómo hay que tratar a la mujer. Tengo fe en que esto va a ir cambiando y que la cosa va a ir atenuándose.

Anfuso - Siempre he sido optimista. Entiendo que depende de lo que hagamos es como van a ir siendo las respuestas. Mientras más nos comprometamos en términos de educación, de hablar de lo que nos pasa, de mejorar las políticas públicas, seguramente más corto será el plazo de estas terribles consecuencias de la violencia que estamos viviendo. El cambio es cultural, el Estado y las políticas públicas tienen que estar para eso, tanto para sancionar y marcar que esto no se hace pero también para favorecer la escucha y el cambio cultural que necesitamos. Ni una Menos fue un grito de desesperación que vino a interrogarnos a todos como sociedad y queda en cada uno de nosotros qué hacemos en nuestro día a día para que no sigamos gritando desesperadamente las mujeres con el Ni una menos.