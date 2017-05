Nicolás Traut, tras su liberación: “Las parejas son en las buenas y en las malas”

Poca más de un mes después de haber sido detenido acusado de hackear cuentas bancarias, Nicolás Traut, el marido de Laura Miller, fue liberado y habló sobre su presente con la Justicia y con su mujer, quien hace unos días pidió el divorcio.

En ese sentido, y luego de que la cantante dijera que sólo la había llamado una vez, el piloto explicó su situación: “Estuve en una comisaría, no en un penal, y hay muchos beneficios que existen en los penales, que acá no están. No podés tener el celular, sólo podés sacar algún llamado para un familiar o para tu abogado, y la verdad es que prioricé sacar los llamados para mi abogado, porque estando adentro uno quiera saber algo más de la causa”.

“Mi mujer se habrá sentido presionada y la entiendo perfectamente, pero uno se casa para muchas cosas, no solamente para ir a comer afuera y andar en un auto importado. No quiero discutir con mi mujer o mi ex mujer porque esta mañana me enteré que inició el trámite de divorcio“, agregó Traut, que tiene pensado volver al automovilismo. “Si los sponsors me dan una mano, voy a correr pronto”.

Sobre su vinculación en la causa, en la que está acusado de robar 3 millones de pesos, dijo: “Me relacioné con gente amiga de hace 20 años. Yo no digo que soy el Papa Francisco, pero no todo esto, es demasiado. De mi casa se llevaron una Olivetti y computadoras del año 2002 porque yo no las sé ni prender. No sé ni usar Twitter para eso le preguntaba a Laura. La tecnología no es lo mío. No sé ni qué significa la palabra hacker”.

Para terminar, y de regreso en su casa de Puerto Madero, volvió a referirse a Miller. “Las parejas y las relaciones son en las buenas y en las malas“.

Mirá el video