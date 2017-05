Lo buscan por un asesinato y amenaza con “llevarse un policía” si lo van a detener

Juan Macelo Tejada Jofré está prófugo desde el 8 de marzo. Ese día salió su pedido de captura de la Fiscalía de Homicidio por un asesinato ocurrido en diciembre en un pabellón de la cárcel de San Felipe, en Capital. Había recuperado la libertad el 20 de febrero y durante varios días nadie lo buscó.

Es más, ya en la calle, lo sindicaron como asaltante en paradas de colectivos y miembro de una “bandita” que está perpetrando entraderas en viviendas. Efectivos de Investigaciones están buscando las pruebas para dar con él pero no aparecen. Hicieron tareas de campo en el barrio La Gloria y otros complejos de la zona conocida triple frontera pero el rastro que dejó es escaso. Una hipótesis sostiene que se fugó a otra provincia, pero otra la desestimó.

La frase que Tejada Jofré que generó intranquilidad en los detectives.

En la clandestinidad, utiliza Facebook con un perfil trucho. Este diario realizó un informe sobre su caso a principios de mes y cómo había logrado zafar de la instrucción en su contra por el homicidio intramuros de Adrián Rudy Soda, uno de los dos condenados que tuvo el crimen del turista neocelandés Nicholas Heyward. Y lo describió tal cual se muestra en las redes sociales.

Mientras siguen rastrillando para tratar de detenerlo, Tejada Jofré volvió a escribir en su muro, desafiando cualquier tipo de objetivo para frenar con su estadía ilegal.

Les envió un mensaje a los policías de Investigaciones que lo están buscando y hasta se tomó el tiempo de corregir lo que había publicado este diario, que informó que posaba con una pistola 9 milímetros cuando se trataba de un tamaño similar. “Es una calibre 40”, aclaró.

Palabras más, palabras menos, Tejada Jofré escribió: “Vean bien cobanis (policías) hijos de puta, encuéntrenme y me van a tener que matar y a uno me llevo. No va ser fácil, ya se los dije”.

Los pesquisas que tienen contacto con el caso tomaron nota de las amenazas de Tejada Jofré en Facebook. Lo consideran peligroso y por eso encendieron la alarma.

En una de sus publicaciones el prófugo aseguró que se encontraba en Córdoba. Si bien una de las versiones sostienen que dejó la provincia hace un par de semanas, efectivos consultados por El Sol dudaron de que sea cierto. Más allá de esto, existe la posibilidad de que “lo estén bancando algunos amigos malvivientes conocidos de Godoy Cruz”.

El crimen de Soda

Lo cierto es que Tejada Jofré lleva dos meses y medio prófugo de la Justicia por un asesinato ocurrido la mañana del 8 de diciembre en el sector B pabellón 4 de San Felipe, en el complejo Boulogne Sur Mer.

Por causas que son motivo de investigación, un grupo de internos destrozó el candado de la celda 17, donde se encontraban Adrián Sosa y Cristian Exequiel Orozco, y comenzaron a atacarlos a golpes de puño y puntapiés y con un arma blanca. El Rudy Soda se llevó la peor parte: un puntazo terminó con su vida.

Orozco, por su parte, sobrevivió y se transformó en uno de los testigos clave.

La causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos pero no estaba claro quiénes habían participado en el ataque. Con el paso de los días, se supo que los partícipes habían sido seis pero no se pudo determinar cuál era el autor de la estocada fatal, por lo que la calificación fue homicidio en agresión.

Cuando la fiscal fue a imputar a los sospechosos, dos ya habían recuperado la libertad por penas cumplidas. Uno era Tejada Jofré, y el otro, Alejandro Campos Orozco, pero este último fue detenido el 18 de marzo en Godoy Cruz.

Adrián Soda, asesinado el 8 de diciembre. Estaba condenado por matar a un turista para robarle.