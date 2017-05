La escena en la que Natalia Oreiro denunció ser acosada por otro actor

Hace unos días, Natalia Oreiro reveló que una vez, grabando la ficción Lynch en el exterior, fue acosada por un compañero de trabajo: el actor cubano Jorge Perugorría.

Además de contar que el hombre en cuestión la había avanzado un día en el que estaba pasado de copas, la actriz también narró que Perugorría se propasó en una escena romántica que grabaron para la ficción.

“Era una escena romántica, habíamos quedado que él me sacaba la camisa. Yo abajo tenía un corpiño. En el medio de la escena me arranca el corpiño. Obviamente yo me puse muy mal y él continuó con la escena, y cuando terminó todo me fui a hablar con el director”, explicó Oreiro.

Mirá la escena en cuestión