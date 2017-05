Habló Gianinna: “Para mí esto no es un juego”

Luego de que la amenaza en audio que le realizó Rocio Oliva, la hija de Diego aseguró: “Esto no es un juego para mí“.

En el audio, que envió Rocío Oliva al Diez, se la escucha amenazar a sus hijas: “También sé a dónde va a bailar tu hija Gianinna, y ahora voy a ir a bailar ahí todos los fines de semana, hasta que me la encuentre. Y cuando me la encuentre, ¡te la cago a trompadas!”

“Mirá que nosotras somos muchas eh, y vos sabés que es así. Ahora vos me vas a conocer, y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie“, continúa la grabación que ya está en manos de la Justicia.

Más tarde Oliva aseguró que ella no amenazó a nadie y retrucó: “Ustedes escucharon primero los audios de Gianinna”, dando a entender que la hija de Maradona fue la primera asegurar que iba golpearla.