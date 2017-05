Un mendigo ayudó a los heridos y se convirtió en el héroe de Manchester

La tragedia de Manchester tuvo un gran héroe: un mendigo que arriesgó su propia vida para intentar salvar a los heridos tras la explosión.

En el momento de latragedia, Chris Parker, de 33 años, estaba en el área del vestíbulo, donde normalmente acude para pedir dinero mientras los asistentes de los conciertos abandonan el recinto para volver a sus casas.

"Todo el mundo estaba feliz. Mientras estaban saliendo por las puertas de cristal escuché una explosión y un segundo después un flash, después, humo y muchos gritos. Me hizo caer al suelo y después me levanté, mi instinto me hizo intentar ayudarles", aseguró Parker.

Parker contó que el vestíbulo del recinto fue una escena de pesadilla. “La gente estaba tirada por los suelos. Vi a una niña pequeña, no tenía piernas. La envolví en una de las camisetas de merchandising y le pregunté por sus padres. Ella me dijo que su padre estaba en el trabajo y que su madre estaba por allí. Yo creo que murió en el atentado“, recordó con espanto.

El joven, que lleva un año viviendo en las calles de Manchester, también ayudó a una mujer de unos 60 años que murió en sus brazos. “Me dijo que había ido con su familia”.

Parker explicó que en el suelo de la entrada del Manchester Arena estaba repleto de tuercas y tornillos de tamaño considerable, que debieron ser usado por el terrorista como metralla. “La gente tenía heridas tremendas, como agujeros en la espalda y en las piernas“.

El mendigo se encuentra en estado de shock y asegura que no ha parado de llorar en las últimas horas. “Lo peor es el olor que había y los gritos”. Entre tanto caos, él pudo actuar como un héroe.