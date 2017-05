Flor Marcasoli: “Laurita usaba a Fede para el show”

La sorpresiva separación entre Laurita Fernández y Federico Bal sigue generando repercusiones de todo tipo. Ahora, quien salió a contar su versión fue Flor Marcasoli, señalada como la tercera en discordia en la relación.

“No soy la tercera en discordia. Él me dijo que no tenía compromisos“, aseguró la bailarina en Los Ángeles de la Mañana, al explicar que la relación que tuvo con Bal durante el verano, fue previa al romance con Laurita.

“Fede cuando se pone de novio no habla, se aísla“, aseguró la morocha sobre el porqué había dejado de hablar con el hijo de Carmen Barbieri durante varios meses, hasta que retomaron contacto porque él le ofreció un trabajo.

“Él me acompañó en momento importantes”, confesó Flor, a la vez que dijo que le daba la impresión de que Federico estaba muy enamorado de Laurita. Sin embargo, no tiene la misma opinión sobre la rubia. “A mí me parecía que ella lo usaba más para el show“.

