Rocío Oliva a Maradona: “Cuando la encuentre a Gianinna te la cago a trompadas”

El culebrón del clan Maradona tomó un nuevo giro de violencia que se va a dirimir en la Justicia. Así como hace un mes se conocieron los audios en los que Gianinna amenazaba a Rocío Oliva, ahora se conocieron otras grabaciones –que serían previas– en las que la rubia amenaza a las hijas del Diez.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito informó que Dalma y Gianinna se presentaron en la Justicia con las intimidantes grabaciones de Oliva. Además, y pese a que fue Diego que les entregó los audios a sus hijos, el ex futbolista se encuentra muy triste por su ruptura con Rocío, aunque también está enojado.

En uno de los audios que dieron a conocer en el programa de El Trece, es uno que Oliva le mandó a Maradona amenazando a Gianinna. “También sé a dónde va a bailar tu hija Gianinna, y ahora voy a ir a bailar ahí todos los fines de semana, hasta que me la encuentre. Y cuando me la encuentre, ¡te la cago a trompadas!”

“Mirá que nosotras somos muchas eh, y vos sabés que es así. Ahora vos me vas a conocer, y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie“, continúa la grabación que ya está en manos de la Justicia.

Mirá el video