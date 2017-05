Estos son todos los trabajos que tuvo Homero Simpson a lo largo de las 28 temporadas

El padre más famoso de la televisión tuvo una vida llena de trabajo y cerveza.

Los Simpsons son una serie que nunca aburre y para lograr eso, sus personajes tienen que pasar por todo; como Homero que trabajó de muchísimas cosas ¿cuales no te acordabas?

A continuación nombraremos — alfabéticamente — todos los trabajos (pagos) en los cuales se desempeñó Homero Simpson, aunque dicha tarea no dure más que un episodio (o siquiera una simple mención).

Nota: Solo van trabajos, emprendimientos u oportunidades laborales por las cuales Homero obtuvo algún tipo de ganancia o reconocimiento.

Acróbata chino (accidental)

Episodio 12 de la temporada 16: «Goo Goo Gai Pan».

Actor protagónico / Suplente de Chong en espectáculo / Extra en un infomercial

Episodio 13 de la temporada 18: «Springfield Up».

Episodio 1 de la temporada 21: «Homer the Whopper».

Episodio 16 de la temporada 22: «A Midsummer’s Nice Dream».

Episodio 21 de la temporada 23: «Ned ‘N Edna’s Blend».

Actor de doblaje

Episodio 14 de la temporada 8: «The Itchy & Scratchy & Poochie Show».

Episodio 14 de la temporada 22: «Angry Dad: The Movie​​​​​​».

Agente y representante artístico Lurleen Lumpkin / Lisa Simpson

Episodio 20 de la temporada 3: «Colonel Homer».

Episodio 18 de la temporada 16: «A Star is Torn».​​​​​​

Alcalde del Nuevo Springfield

Episodio 2 de la temporada 12: «A Tale of Two Springfields».

Alpinista / Vocero de la barra energética «Power Sauce»

Episodio 23 de la temporada 9: «King of the Hill».

Apicultor

Episodio 8 de la temporada 20: «The Burns and the Bees».

Artista conceptual

Episodio 19 de la temporada 10: «Mom and Pop Art».

Asesino a sueldo

Episodio 5 de la temporada 19: «Treehouse of Horror XVIII».

Asesor y diseñador de automóviles para automotores Powell

Episodio 15 de la temporada 2: «Oh Brother, Where Art Thou?».

Asistente en el campo del minigolf Sir Putt-A-Lot’s Merrie Olde Fun Centre

Episodio 12 de la temporada 3: «I Married Marge».

Asistente personal de Alec Baldwin y Kim Basinger

Episodio 5 de la temporada 10: «When You Dish Upon a Star».

Asistente personal de Carl Carlson

Episodio 5 de la temporada 21: «The Devil Wears Nada».

Asistente personal de Mr. Burns

Episodio 17 de la temporada 7: «Homer the Smithers».

Asistente personal de Roz Davis

Episodio 4 de la temporada 23: «Replaceable You».

Astronauta

Episodio 15 de la temporada 5: «Deep Space Homer».

Bajista

Episodio 8 de la temporada 26: «Covercraft».

Bombero voluntario

Episodio 19 de la temporada 18: «Crook and Ladder».

Boxeador

Episodio 3 de la temporada 8: «The Homer They Fall».

Camionero

Episodio 17 de la temporada 10: «Maximum Homerdrive».

Caricaturista de ataúdes abiertos

Episodio 13 de la temporada 18: «Springfield Up».

Carpintero (aunque todo el trabajo lo hacía Marge)

Episodio 3 de la temporada 18: «Please Homer, Don’t Hammer ‘Em».

Cazarrecompensas

Episodio 1 de la temporada 20: «Sex, Pies, and Idiot Scrapes».

CEO — Director ejecutivo de la planta nuclear

Episodio 15 de la temporada 14: «C.E. D’oh».

Chofer de limusina

Episodio 17 de la temporada 6: «Homer vs. Patty and Selma».

Copropietario y encargado del bar O’Flanagan’s Pub

Episodio 14 de la temporada 20: «In The Name of the Grandfather».

Cocinero de un «diner» (restaurante al paso)

Episodio 19 de la temporada 11: «Kill the Alligator and Run».

Comediante de stand-up

Episodio 21 de la temporada 27: «Simprovised».

Comisionado de limpia

Episodio 22 de la temporada 9: «Trash of the Titans».

Competidor profesional de vencidas (división amateur)

Episodio 5 de la temporada 17: «Marge’s Son Poisoning».

Consejero matrimonial

Episodio 22 de la temporada 17: «Marge and Homer Turn a Couple Play».

Conductor de ambulancia

Episodio 10 de la temporada 15: «Diatribe of a Mad Housewife».

Conductor de un camión grúa

Episodio 3 de la temporada 19: «Midnight Towboy».

Conductor del monorraíl de Springfield

Episodio 12 de la temporada 4: «Marge vs. the Monorail».

Conductor y anfitrión de un talk-show

Episodio 10 de la temporada 23: «Politically Inept, with Homer Simpson».

Contrabandista de alcohol ilegal

Episodio 18 de la temporada 8: «Homer vs. The Eighteenth Amendment».

Contrabandista de azúcar

Episodio 8 de la temporada 13: «Sweets and Sour Marge».

Contrabandista de frutas y vegetales

Episodio 4 de la temporada 6: «Itchy & Scratchy Land».

Contrabandista de medicamentos

Episodio 6 de la temporada 16: «Midnight Rx».

Coreógrafo para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Episodio 8 de la temporada 16: «Homer and Ned’s Hail Mary Pass».

Crítico de cine

Episodio 18 de la temporada 6: «A Star is Burns».

Crítico gastronómico para el Comprador de Springfield

Episodio 3 de la temporada 11: «Guess Who’s Coming to Criticize Dinner?».

Croupier de blackjack en el casino Monty Burns

Episodio 10 de la temporada 5: «$pringfield, Or How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling».

Dependiente del turno nocturno en el Kwik-E-Mart

Episodio 8 de la temporada 3: «Lisa’s Pony».

Detective (se menciona pero nunca se muestra)

Episodio 7 de la temporada 7: «King-Size Homer».

Diácono de la iglesia

Episodio 18 de la temporada 24: «Pulpit Friction».

Director de una agencia de seguridad privada «SpringShield» (superescudo) / Jefe de policía

Episodio 22 de la temporada 13: «Pappa’s Got a Brand New Badge».

Director de una guardería

Episodio 20 de la temporada 12: «Children of a Lesser Clod».

Director interino de una planta nuclear en la India

Episodio 17 de la temporada 17: «Kiss Kiss Bang Bangalore».

«Don Barredora»: conductor de camión quitanieves

Episodio 9 de la temporada 4: «Mr. Plow».

Dueño de su propia compañía de servicio de seguridad para bebés: «Wee Care»

Episodio 16 de la temporada 12: «Bye Bye Nerdie».

Duffman

Episodio 17 de la temporada 26: «Waiting for Duffman».

Ejecutivo en Corporación Globex, Cypress Creek

Episodio 2 de la temporada 8: «You Only Move Twice».

Empleado de tienda deportiva Foot Locker

Episodio 17 de la temporada 18: «Marge Gamer».

Empleado en el Bowlarama de Springfield

Episodio 13 de la temporada 6: «And Maggie Makes Three».

Empleado en una procesadora de pescado japonesa

Episodio 23 de la temporada 10: «Thirty Minutes Over Tokyo».

Empleado en el restaurante de comida rápida Gulp ’n’ Blow Drive-through

Episodio 12 de la temporada 3: «I Married Marge».

Encargado del bar Moe’s

Episodio 3 de la temporada 13: «Homer the Moe».

Entrenador de un equipo infantil de fútbol americano

Episodio 6 de la temporada 9: «Bart Star».

Entrenador para perros de ataque

Episodio 12 de la temporada 3: «I Married Marge».

Estafador, junto a Bart

Episodio 7 de la temporada 12: «The Great Money Caper».

Fabricante de velas

Episodio 12 de la temporada 3: «I Married Marge».

Fenómeno itinerante en Hullabalooza

Episodio 24 de la temporada 7: «Homerpalooza».

Feriante

Episodio 12 de la temporada 9: «Bart Carny».

Fundador y vicepresidente junior de Compu-Mundo-Híper-Mega-Red / Proveedor de servicio de internet

Episodio 14 de la temporada 9: «Das Bus».

Granjero / Creador y vendedor del Tomacco

Episodio 5 de la temporada 11: «E-I-E-I-D’oh».

Guardaespaldas del alcalde Diamante

Episodio 9 de la temporada 10: «Mayored to the Mob».

Guardia en la correccional femenina de Springfield

Episodio 22 de la temporada 27: «Orange is the New Yellow».

Guardia en la correccional juvenil de Springfield

Episodio 16 de la temporada 15: «The Wandering Juvie».

Heladero

Episodio 7 de la temporada 18: «Ice Cream of Margie (with the Light Blue Hair)».

«Homero, el animador» / Mascota de equipo de béisbol

Episodio 5 de la temporada 2: «Dancin’ Homer».

Imitador de Krusty

Episodio 15 de la temporada 6: «Homie the Clown».

Informante del FBI

Episodio 20 de la temporada 9: «The Trouble with Trillions».

Inspector de seguridad en la planta nuclear de Springfield

Episodio 3 de la temporada 1: «Homer’s Odyssey».

Inspector de seguridad en una compañía de caramelos de New England

Episodio 3 de la temporada 28: «The Town».

Inventor de un trago / varias herramientas para el hogar / una mascota olímpica

Episodio 10 de la temporada 3: «Flaming Moe’s».

Episodio 2 de la temporada 10: «The Wizard of Evergreen Terrace».

Episodio 20 de la temporada 10: «The Old Man and the “C” Student».

Jefe de cuentas de la planta nuclear de Springfield

Episodio 7 de la temporada 23: «The Man in the Blue Flannel Pants».

Jugador de softball

Episodio 17 de la temporada 3: «Homer at the Bat».

Lavaplatos en un restaurante griego

Episodio 10 de la temporada 27: «The Girl Code».

Líder sindical

Episodio 17 de la temporada 4: «Last Exit to Springfield».

Mafioso

Episodio 1 de la temporada 18: «The Mook, the Chef, the Wife and Her Homer».

Manufacturero de alcohol ilegal / Barón de la cerveza

Episodio 18 de la temporada 8: «Homer vs. the Eighteenth Amendment».

Manufacturero de carnes secas (cecina, tasajo o charqui)

Episodio 15 de la temporada 19: «Smoke on the Daughter».

Marinero en las reservas de la Marina / Capitán de submarino

Episodio 19 de la temporada 9: «Simpson Tide».

Mayordomo de Myrna Bellamy

Episodio 21 de la temporada 13: «The Frying Game».

Miembro del equipo olímpico de curling

Episodio 12 de la temporada 21: «Boy Meets Curl».

Ministro de iglesia licenciado por internet

Episodio 10 de la temporada 16: «There’s Something About Marrying».

Misionero

Episodio 15 de la temporada 11: «Missionary: Impossible».

Modelo de siluetas

Episodio 3 de la temporada 19: «Midnight Towboy».

Mono de bromas / bufón para Burns

Episodio 5 de la temporada 12: «Homer vs. Dignity».

Mr. X / Periodista independiente, difusor de rumores y conspiraciones

Episodio 6 de la temporada 12: «The Computer Wore Menace Shoes».

Músico — Artista callejero / Hombre orquesta

Episodio 12 de la temporada 5: «Bart Gets Famous».

Músico — Autor y miembro de The Be Sharps

Episodio 1 de la temporada 5: «Homer’s Barbershop Quartet».

Músico — Cantante de ópera

Episodio 2 de la temporada 19: «The Homer of Seville».

Músico — Compositor del jingle «Everybody Hates Ned Flanders» con David Byrne

Episodio 18 de la temporada 14: «Dude, Where’s My Ranch?».

Músico — Compositor para Lisa

Episodio 18 de la temporada 16: «A Star is Torn».

Músico — Miembro / compositor / líder de la banda Grunge Sadgasm

Episodio 11 de la temporada 19: «That ’90s Show».

Orador público

Episodio 9 de la temporada 12: «HOMЯ».

Paparazzi

Episodio 16 de la temporada 18: «Homerazzi».

Peluquero y estilista

Episodio 20 de la temporada 22: «Homer Scissorhands».

Pescador

Episodio 10 de la temporada 18: «The Wife Aquatic».

Petrolero / Empleado de perforación

Episodio 10 de la temporada 13: «Half-Decent Proposal».

Pregonero

Episodio 16 de la temporada 7: «Lisa the Iconoclast».

Productor ejecutivo y asistente de edición en película de Mel Gibson

Episodio 1 de la temporada 11: «Beyond Blunderdome».

Profesor de clases para adultos

Episodio 22 de la temporada 5: «Secrets of a Successful Marriage».

Propietario de Los Broncos de Denver

Episodio 2 de la temporada 8: «You Only Move Twice».

Propietario de ZiffCorp (accionista mayoritario)

Episodio 14 de la temporada 15: «The Ziff Who Came to Dinner».

Quiropráctico

Episodio 10 de la temporada 12: «Pokey Mom».

Recolector de grasa

Episodio 1 de la temporada 10: «Lard of the Dance».

Redactor de profecías para galletas de la fortuna

Episodio 4 de la temporada 13: «A Hunka Hunka Burns in Love».

Réferi de fútbol

Episodio 17 de la temporada 18: «Marge Gamer».

Episodio 16 de la temporada 25: «You Don’t Have to Live Like a Referee».

Roadie/«plomo» (encargado de mantenimiento y traslado de equipos e instrumentos musicales)

Episodio 2 de la temporada 14: «How I Spent My Strummer Vacation».

Salamandra de seguridad — Mascota y vocero de campañas de seguridad

Episodio 6 de la temporada 17: «See Homer Run».

«Saludador» en Sprawl-Mart

Episodio 12 de la temporada 16: «Goo Goo Gai Pan».

Santa Claus en una tienda

Episodio Piloto: «Simpsons Roasting on an Open Fire».

Segador de almas suplente / La Muerte

Episodio 1 de la temporada 15: «Treehouse of Horror XIV».

Soldado

Episodio 5 de la temporada 8: «G.I. D’oh!».

Superhéroe Pie Man

Episodio 19 de la temporada 15: «Simple Simpson».

Supervisor técnico / Empleado anónimo en la planta nuclear, sector 7G

Episodio 3 de la temporada 1: «Homer’s Odyssey».

Telemarketer (estafa de «pato feliz»)

Episodio 7 de la temporada 8: «Lisa’s Date with Density».

Vendedor de abono

Episodio 13 de la temporada 18: «Springfield Up».

Vendedor de azúcar de puerta en puerta

Episodio 2 de la temporada 6: «Lisa’s Rival».

Vendedor de colchones

Episodio 18 de la temporada 18: «The Boys of Bummer».

Vendedor de cuchillos de puerta en puerta

Episodio 12 de la temporada 3: «I Married Marge»​​​​​​​.

Vendedor de resortes de puerta en puerta

Episodio 20 de la temporada 10: «The Old Man and the “C” Student»​​​​​​​.

Vendedor itinerante de tónico revitalizante Simpson e hijo

Episodio 10 de la temporada 6: «Grampa vs. Sexual Inadequacy»​​​​​​​.

Vicepresidente ejecutivo

Episodio 16 de la temporada 13: «Weekend at Burnsie’s»​​​​​​​.

Vocero / Valla publicitaria humana

Episodio 12 de la temporada 17: «My Fair Laddy»​​​​​​​.

Vocero de Viagrogaine

Episodio 11 de la temporada 14: «Barting Over»​​​​​​​.