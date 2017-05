Sí, hay canciones que les dieron fama, fortuna y reconocimiento, pero eso no significa que tienen que tocarlas para siempre. Muchas veces los músicos terminan resintiendo sus éxitos por diversas razones. Estos son algunos de ellos:

1. Radiohead, “Creep”

La banda de Oxford nunca escondió su desprecio por la canción que los hizo conocidos. El cantante Thom York se refiere a ella como “mierda” y el guitarrista Johnny Greenwood confesó que intentó arruinar sus tomas en la grabación golpeando fuerte las cuerdas de su guitarra.

2. Led Zeppelin, “Stairway to Heaven”

En 2002, Robert Plant donó una suma de dinero a una radio en Portland, Oregon que anunció que nunca iba a volver a pasar “Stairway to Heaven”, canción que el mismo Plant llama “Esa maldita canción de casamiento”. En una entrevista del New York Times, el cantante dijo “Me daría urticaria si tuviera que cantar esa canción en todos los shows.

3. Madonna, “Like a Virgin” / “Holiday”

No es barato conseguir que escuchemos estas dos en un recital de Madonna. En una entrevista con una radio, la reina del pop dijo que para volver a cantarlas deberían pagarle U$S 30 millones.

4. REM, “Shiny Happy People”

Michael Stipe no tiene muy buenos recuerdos de esta canción. En 1995, en un episodio de El Fantasma del Espacio de Costa a Costa, el cantante dijo “Odio esa canción”. En entrevistas recientes no es tan directo, ya que dice que hay fanáticos que les gusta puede tener significado especial para ellos. Ahora sólo dice que no le agrada mucho y afirma que la banda está de acuerdo en nunca incluírla en ningún compilado de Grandes Éxitos.

5. The Who, “Pinball Wizard”

Es una de las canciones más exitosas y conocidas de The Who es la más odiadas por su compositor y guitarrista, Pete Townsend quien dijo “Esto es lo más horrible y tosco que escribí”. También cuenta que sólo la escribió para que el crítico musical Nick Cohn le de una buena calificación al disco, ya que a el le gustaba jugar al pinball.

6. Frank Sinatra, “Strangers in the Night”

Cuando “Strangers in the Night” salió en 1966, se convirtió en el primer éxito de Sinatra en 15 años. El LP homónimo es el éxito más importante de “La Voz”. Aún asi, Sinatra se refirió a ella como “una mierda” y “la peor canción que escuché en mi vida”

7. Beastie Boys, “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)”

MTV fue gran parte responsable que este fuera el primer éxito de Beastie Boys. Sin embargo, la banda resintió el exceso de difusión y el video musical. Mike D, miembro del grupo, dijo que había gente que la cantaba en las fiestas y no se daban cuenta que la letra era irónica.

¿Lo sabías?

Fuentes: Cheatsheet, Ranker, Wikipedia