Expertos en salud mental, preocupados por la "fama del suicidio"

Alexa Curtis, de 19 años, dejó su computadora portátil sobre la mesa y respiró hondo. Era una noche de abril, y Curtis estaba preparada para pasar la noche en su apartamento de Boston viendo la nueva serie de Netflix 13 Reasons Why (Por 13 razones).

Mientras veía los tres primeros episodios del drama adolescente en su portátil, el corazón de Curtis comenzó a acelerarse. 13 Reasons Why se basa en el libro juvenil homónimo del autor Jay Asher. La actriz y estrella pop Selena Gómez coprodujo la adaptación de Netflix de 13 episodios.

La serie, que se estrenó el 31 de marzo, sigue la historia de una adolescente ficticia llamada Hannah Baker (Katherine Langford) que deja 13 misteriosas grabaciones de audio en cintas de cassette después de suicidarse. En cada grabación se dirige a una persona que dice que jugó un papel en su trágica decisión de poner fin a su propia vida.

"Lo primero que me vino a la mente al verla fue, 'Wow'", dijo Curtis, quien fundó la organización sin fines de lucro Media Impact and Navigation for Teens, un programa para crear conciencia sobre el acoso o bullying en línea.

Curtis dijo que ella fue acosada en la secundaria y que podría haber sido una Hannah Baker real.

"Si yo hubiera visto esto siendo la niña vulnerable y frágil que era cuando tenía 13 o 14 años, podría haberlo visto y pensado, 'Oh, esa es la salida fácil. Esto atraerá la atención que necesito. Esto es lo que tengo que hacer'", dijo Curtis, quien escribió este mes un artículo de opinión en la revista Rolling Stone sobre la serie.

"No es el tipo de programa que yo diría que nadie debería ver, pero creo que cada escuela debería tener ahora un diálogo abierto sobre él en la clase de salud", dijo. "Tal vez deberían hablar con cada niño por separado, con la mayor privacidad posible, y hablarle de ello. Con cualquier niño que se sabe que tiene depresión, que ha hablado con consejeros o ha tenido intentos previos de suicidio, creo que deberían hablar a profundidad sobre ello".

Algunos expertos en salud mental dicen que la serie podría suponer riesgos para la salud de ciertos jóvenes, como los que tienen pensamientos suicidas.

Otros sugieren que la serie ofrece una oportunidad valiosa para discutir el riesgo de suicidio con los jóvenes, así como enseñarles a identificar señales de advertencia de depresión o pensamientos suicidas entre sus compañeros.

Entre los jóvenes estadounidenses, entre las edades de 10 a 24 años, el suicidio es la tercera causa de muerte, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país.

Cada año, cerca de 157.000 personas de esa franja de edad reciben atención médica por lesiones autoinfligidas en los departamentos de emergencia de Estados Unidos, según dichos centros.

Las tasas de suicidio entre este grupo de edad también han estado aumentando en Reino Unido en los últimos años, de acuerdo con el grupo caritativo británico Samaritans, llegando en 2015 a más de 15 por 100.000 personas entre 10 y 24 años.

"El contagio de suicidio" describe cuando la exposición al suicidio dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos o a través de los medios puede estar asociada con un aumento en las conductas suicidas, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Entre los niños de 12 a 13 años, estar expuesto al suicidio de un compañero de clase estaba asociado con cinco veces más probabilidades de tener pensamientos suicidas, de acuerdo con un estudio publicado en el Canadian Medical Association Journal en 2013.

Una de las principales causas de preocupación entre los expertos en salud mental con respecto a la serie 13 Reasons Why es precisamente ese riesgo de contagio de suicidio y el comportamiento de imitación.

"Las investigaciones muestran que la exposición al suicidio de otra persona, o a las narraciones gráficas o sensacionalistas de la muerte, puede ser uno de los muchos factores de riesgo que los jóvenes que luchan con enfermedades mentales citan como una razón por la que contemplan o intentan suicidarse", afirma un comunicado emitido este mes por la National Association of School Psychologists en conexión con la serie de Netflix.

Sin embargo, es poco probable que una serie por sí sola pueda motivar que alguien intente suicidarse, expuso Eric Beeson, un consejero profesional del Instituto de la Familia en la Universidad Northwestern.

"La investigación demuestra claramente que estas imágenes tienen una influencia en los comportamientos suicidas, pero la forma en que esto se produce es mucho más importante para mí", dijo. "Es muy posible que las experiencias provocativas tengan un efecto desensibilizador que haga que las conductas suicidas sean más probables".