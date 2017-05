Video: se arrepintió la madre que golpeó a la maestra y pidió disculpas

Eliana Romero insultó y agredió a la maestra de su hijo en la escuela pública de la localidad bonaerense de Tigre. La mujer fue grabada por otra docente, el video se viralizó y, ahora, Romero dijo sentirse arrepentida.

La mujer dijo que está embarazada y que el viernes tuvo una pérdida, por lo que decidió enviar a su sobrino a buscar a su hijo a la escuela.

No se lo quisieron dar porque tenía que ir yo, mando a otro sobrino y tampoco se lo quisieron dar. Imaginate cómo me levanté de la cama. Fui, y cuando llego la maestra se me reía y me dice: '¿Me estás tomando el pelo vos?'".

"Entonces le explico que no me podía levantar porque andaba enferma, y me dice: 'Ay, para tomar mate tenés tiempo', y ahí fue.", relató Romero.

"Yo reconozco que hice mal", continuó la mujer antes de expresar su disconformidad con la investigación de la policía sobre sus antecedentes -estuvo presa 4 años por secuestro extorsivo-, ya que "las consecuencias ahora las sufren" su madre y sus hijos.

"Están metiendo mi vida pasada (...) Yo iba a ir en su momento a pedir disculpas a la maestra porque yo reconocí que hice mal. Reconocí que eso no se hace y podría ir a hablar de otra manera. Estoy arrepentida y en su momento le voy a pedir disculpas a la maestra frente a frente por mi mal carácter y mi mal hablar", dijo.