A más de un año de dejar el poder, la administración de Francisco Pérez parece no haber tenido que lidiar con la Justicia. De hecho, las investigaciones que ahora afronta el ex gobernador y que podrían involucrarlo, no tienen gravedad institucional si se las compara con el estado en que quedó la Provincia, tal como manifestó el gobierno actual y que era perceptible entre los mendocinos.

El problema pasa por la responsabilidad que deben tener quienes ocupan cargos públicos. Una provincia no puede quedar sumergida en una crisis financiera, con graves problemas de servicios y que nadie se haga cargo.

Eso demuestra poco compromiso judicial para actuar de oficio, la escasa capacidad de control que tiene la Legislatura y la falta de iniciativa del Ejecutivo para motorizar denuncias tendiente a establecer si quienes llevaron a Mendoza a un abismo lo hicieron por incapaces o porque buscaron beneficios personales a costa de los recursos estatales.