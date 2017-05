Video: la versión Game of Thrones de un estudiante durante parciales

Todas las habitaciones se parecen cuando llegan los exámenes finales. Al mobiliario habitual se suman pilas de trabajos y apuntes cargados de post-its, calendarios de exámenes, folios de resúmenes diseminados por la habitación...

El humorista español Sotodespadas ha creado con todos estos elementos la versión estudiantil de la apertura de Game of Thrones. La bautizó como Game of Suspensos y, en menos de cinco días, ha superado el millón de reproducciones en Facebook.

Sotodespadas, cuyo nombre real es Antonio López, recrea la apertura de la serie de HBO cambiando los reinos de Poniente por localizaciones inspiradas en las habitaciones de los estudiantes en época de exámenes. Según ha contado el murciano, de 26 años, la idea se le ocurrió mientras pensaba en sus exámenes tumbado en la cama y escuchaba, desde el celular, la canción de Game of Thrones.

"Me quedé un buen rato mirando las cosas que tengo encima del escritorio y no sé por qué me vino la idea de sustituir las casas del mapa de Juego de Tronos por cosas que siempre me rodean cuando tengo exámenes", explicó.

"Me gustó y fui puliendo algunos detalles, pensando en cosas que podía añadir o quitar, y en unas dos o tres horas de una mañana lo grabé todo y lo monté".

En su Game of Suspensos, la ciudad de Desembarco del Rey se convierte en Desembarco del Estrés, situado en las tierras del escritorio.