Furia y angustia: Naiara Awada después del plantón

Luego del plantón que sufrió Naiara Awada de parte de sus fans, la actriz pasó de la angustia y el llanto a la furia y la pelea. Es que el fallido encuentro en el planetario dejó muy mal a la futura participante del Bailando.

Primero, Naiara expresó toda su tristeza e impotencia en su cuenta de Instagram con dos videos en los que se quiebra. “Estuve dedicándole toda la tarde a armar una juntada, en la cual me boludearon, me hicieron sentir muy mal. Llegué y no había nadie, salvo una fan. Me empezaron a decir que estaban en lugares donde no estaban. Lo cual es un peligro porque di vueltas y vueltas y vueltas. Fui trending topic gracias a eso, pero no pararon de insultarme“, explicó.

Pero la tristeza fue reemplaza por furia cuando realizó un móvil con Los Ángeles de la Mañana. Allí, la actriz tuvo un feroz cruce con Analía Franchín, panelista del programa, y con quién ya se había peleado mediáticamente.

En el programa, Awada, además de calificar a Franchín como “la más fea del programa“, le dijo: “Sos muy Conurbano, pedime disculpas“. Obviamente, la panelista no se quedó callada, y le tiró con munición gruesa: “Me das pena. Soy muy conurbano y eso a mí me encanta. Tengo un montón de familia que vive ahí”.

“Sos Nac&Pop y odias a la gente del Conurbano. Que juegues a la loquita le hace muy mal a la gente que tiene un familiar con problemas psiquiátricos“, sentenció Franchín luego del ida y vuelta.