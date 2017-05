Los famosos se hacen eco de la tragedia en Manchester

Luego de conocerse una cifra de 19 muertos y alrededor de 50 heridos durante un show de la cantante Ariana Grande en el Manchester Arena, varios famosos se hicieron eco de la tragedia y dieron sus condolencias a las víctimas.

Artistas como Katy Perry, Demi Lovato, Cher y Ellie Goulding utilizaron sus cuentas de Twitter para pedir que se rece por todos los que asistieron al show.

Praying for everyone at @ArianaGrande ‘s show

Katy Perry: “Rezando por todos en el concierto de Ariana Grande”



Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators.