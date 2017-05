Mac Allister: "A mí me pasa como a la mayoría, no conozco a Sampaoli"

El Secretario de Deporte de la Nación, Carlos Mac Allister reconoció esta noche que a él le "pasa como a la mayoría de los argentinos, que no conocen a Jorge Sampaoli porque nunca lo vieron dirigir en el país", pero le recomendó que sería "importante" que el seleccionado nacional que empezará a conducir próximamente "se clasifique rápida y claramente al mundial de Rusia".

"A mi me pasa con Sampaoli lo mismo que a la mayoría de los argentinos, que no lo conocemos porque no lo vimos dirigir acá y solamente sabemos que es un técnico de prestigio que practica un fútbol vertical, de ataque", le confesó Mac Allister a Télam en la cancha de Argentinos Juniors, a la que concurrió para ver a su ex equipo en el que juega su hijo Kevin.

"Por eso será importante que logre clasificar rápidamente y con claridad a la selección para el Mundial. Pero no la tiene fácil, porque encima hasta el primer amistoso será contra Brasil", advirtió.

Y en el mismo tono, quien fuera integrante del seleccionado nacional en aquel repechaje con Australia que clasificó al representativo albiceleste al Mundial de Estados Unidos 1994 resaltó que Argentina "no es un país cualquiera, sino uno de los más ganadores del mundo, con grandes jugadores que se exportan a todas partes". "Por eso insisto en que será importante que además el equipo tenga también una línea de juego que se reconozca rápidamente", concluyó Mac Allister con la misma profundidad analítica con la que inició la charla con Télam.