La palabra de Laurita Fernández tras su separación de Federico Bal

Luego de conocerse la separación de Laurita Fernández en el día donde se hacen las fotos oficiales para la nueva edición del Bailando por un Sueño, se puso en duda la continuidad de la pareja en el certamen de baile.

Sin embargo, la bailarina rompió el silencio para aclarar que continuará integrando el programa de Marcelo Tinelli.

“Asumí un compromiso con una productora y un canal, y voy a cumplir. Es mi trabajo. Pareciera la tesis para recibirse de profesional”, aclaró Laurita en su cuenta de Twitter.

“Un día como hoy era un día feliz para mi. Hoy es una m.”, agregó la participante.

La relación entre Bal y Fernández no habría terminado en buenos términos. “Federico tiene problemas con la infidelidad. Bueno, Laurita también. La separación tiene que ver con una infidelidad confirmada. Una infidelidad imperdonable. No hay posibilidad de que vuelvan, habiendo escuchado la historia. Hablé con uno de los dos y me contó qué pasó. Los llamé a ambos y una de las partes me contó por qué tomó la decisión“, reveló Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana.