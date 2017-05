Quién es Flor Marcasoli, la tercera en discordia entre Fede Bal y Laurita Fernández

Tras la escandalosa ruptura entre Laurita Fernández y Federico Bal por una infidelidad, la tercera en discordia ya tiene rostro, y no sería otra que Flor Marcasoli, una bailarina con la que el hijo de Carmen Barbieri habría tenido un affaire.

En algún momento, Marcasoli ya había sido indicada como una tercera en discordia entre Bal y Barbie Vélez y una de las tantas idas y vueltas que tuvo la pareja.

“Le escribí a Laurita porque me enteré que llegó a Combate llorando. Pensé que había pasado otra cosa, no imaginaba esto. Le pregunté si estaba en crisis y me dijo que estaban separados. La macana, aparentemente, esto corre por mi cuenta, es que en la tercera en discordia es Flor Marcasoli. Federico nunca cortó su relación con ella, hasta antes de ayer“, contó Ángel de Brito.

