Laura Miller: “Nicolás dejará de ser mi marido”

A poco más de un mes de la detención de Nicolás Traut, su marido, Laura Miller habló en Te Cuento al Mediodía, por la pantalla de América, y confirmó que sus abogados presentaron los papeles para solicitar el divorcio del automovilista.

“Estoy mal, y es de público conocimiento el estado de mi salud. Pero tengo el apoyo de mi familia y de mis abogados”, confesó la cantante entrevistada por Antonio Laje, con la voz quebrada por la situación que le está tocando atravesar luego de que Traut fuera detenido por estar acusado de un robo cibernético. “Dejará de ser mi marido. Mi abogados presentaron el divorcio“, agregó.

“No me gusta dar lástima, esto es devastador“, contó Miller, a la vez que aseguró que en estos 30 días, su marido solamente la llamó una vez, y no le dio explicaciones sobre su participación o no en el delito cibernético.

“No me gustaría tenerlo enfrente. No voy a juzgarlo, pero por algo se lo llevaron esposado de casa“, explicó la artista entre lágrimas, y añadió: “No nos fuimos de Luna de Miel y no teníamos plata para pagar el salón. Yo lo amaba por lo que era”.