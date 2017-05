Los detalles de la separación de Fede Bal y Laura Fernández

La noticia fue un baldazo de agua fría. Algo inesperado, sobre todo por lo que tardaron en blanquear y por el fuego que destilaban en cada uno de las fotografías que compartían en las redes sociales. Pero tal como informó Ángel de Brito, el amor entre Laurita Fernández y Federico Bal llegó a su fin, y no en los mejores términos.

“Federico tiene problemas con la infidelidad. Bueno, Laurita también. La separación tiene que ver con una infidelidad confirmada. Una infidelidad imperdonable. No hay posibilidad de que vuelvan, habiendo escuchado la historia. Hablé con uno de los dos y me contó qué pasó. Los llamé a ambos y una de las partes me contó por qué tomó la decisión“, contó el periodista en Los Ángeles de la Mañana.

“Surgió de casualidad. No es que vino una tercera persona a contarles, sino que pasó algo mediático que generó sospechas y a partir de eso tuvieron una charla en la que el otro le confirmó que era verdad”, explicó De Brito.

Hoy, justamente ambos deben hacer la foto juntos como participantes del Bailando, pero en la producción de ShowMatch no sabían de esta bomba. ¿Seguirán como compañeros de baile?

"El teatro sana" me dijeron una vez… pic.twitter.com/lkNopdutCm — Federico Bal (@balfederico) May 22, 2017

