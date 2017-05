Paco Pérez sigue en la mira de la justicia: a punto de ser imputado por “falsedad ideológica”

El fiscal Juan Manuel Bancalari tiene todo listo para imputar al ex gobernador Francisco Pérez por el delito de “falsedad ideológica”, sin embargo deberá esperar que se resuelva un pedido de nulidad. Una de las causas por la que se lo investiga al ex mandatario es por el decreto N° 2.546 que dejó firmado antes de terminar la gestión donde intervino la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia por supuestas irregularidades.

La audiencia para que el ex gobernador fuera a declarar estaba prevista para el pasado jueves 11 de mayo. No obstante, la defensa presentó un pedido de nulidad que deberá ser resuelto por la jueza Alejandra Mauricio.

De todas formas, Bancalari dejó en claro que tiene la orden firmada para imputar al ex gobernador. Además el fiscal informó que -incluso si la jueza hace lugar al pedido de nulidad de la defensa- las pruebas que tiene son suficientes para realizar la imputación.

Asimismo el abogado querellante que interviene, Juan Carlos Ruíz, había solicitado la detención del ex mandatario, sin embargo Bancalari no hizo lugar al pedido.

“Falsedad ideológica”

La denuncia contra el ex gobernador fue impulsada por el ex presidente de la cooperativa del este, Alberto Debandi. Al ex mandatario se lo acusa de falsedad ideológica por haber colocado en el decreto que contaba con el dictamen de la Fiscalía de Estado para realizar la intervención y no era así.

"Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo dictaminado por las Asesorías Legales de la Dirección General de Servicios Públicos Eléctricos y Ministerio de Energía; Asesoría de Gobierno y por Fiscalía de Estado", señala el decreto en cuestión.

El abogado de Pérez, Jorge Day, explicó que se trató de un “error” en la confección del Boletín Oficial y que no hay “dolo” en esa causa. De hecho explicó que el mismo Alfredo Cornejo prorrogó la intervención a través del decreto N° 624 con los mismos argumentos que Pérez y sin dar vista a la Fiscalía de Estado.

El abogado del ex mandatario señaló que esa causa en su momento fue archivada por la doctora Claudia Ríos porque no encontró delito. “Lo utilizan mediáticamente para dañar en etapa de elecciones, es un papelón”, indicó Day.

“La doctora Mauricio tenía que hacer una audiencia oral, se la saltó. Bancalari tenía que averiguar si el expediente tenía que ir o no a la Fiscalía de Estado y lo que hace es pretender imputar a Pérez. Tienen una urgencia por la imputación que es vergonzosa”, añadió el abogado.

Otras causas

Además al ex gobernador, que actualmente está fuera de la política y se dedica a la actividad privada, se lo investiga por enriquecimiento ilícito, específicamente por la compra de un costoso departamento en las Torres Agustinas de Godoy Cruz. Sobre esto se están realizando las pericias contables para determinar si tenía capacidad económica para realizar esa compra.

También está en la mira por los nombramientos que realizó antes de abandonar la gestión, ya que estaría incumpliendo la ley de Responsabilidad Fiscal que pone una fecha límite a las designaciones.

La norma en su artículo 46 establece que en los años de elecciones para gobernador e intendentes “estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa que implique un aumento en las erogaciones corrientes de tipo permanente” durante los dos últimos trimestres del año.