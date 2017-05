Fin del amor: Fede y Laurita separados por una infidelidad

Al parecer, el romance de Fede Bal y Laurita Fernández llegó a su final luego de que uno de ellos descubriera una infidelidad "imperdonable".

El periodista Ángel De Britos contó que la pareja atraviesa una crisis muy grande luego de mostrarse enamorados y felices, y el motivo tiene como motivo el engaño.

“Fede Bal y Laurita Fernández se separaron. No son más novios. Una de las dos partes está muy enojada y no es joda”, lanzó el periodista en una programa televisivo.

Ante la pregunta insistente de sus compañeros y las repercusiones en las redes sociales, De Britos agregó que “Federico tiene problemas con la infidelidad. Bueno, Laurita también. La separación tiene que ver con una infidelidad confirmada. Una infidelidad imperdonable”.

"No hay posibilidad de que vuelvan, habiendo escuchado la historia. Hablé con uno de los dos y me contó qué pasó. Los llamé a ambos y una de las partes me contó por qué tomó la decisión", aseguró.