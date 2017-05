Stolbizer criticó a Carrió por decir que "todos" encubren a De Vido

La diputada del GEN Margarita Stolbizer calificó este lunes de "temeridad insostenible" que su par de la Coalición Cívica Elisa Carrió denuncie que el Gobierno le da protección al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido, por lo cual le reclamó que "se presente ante un fiscal".

"Me parece que no es responsable", consideró Stolbizer sobre las declaraciones de Carrió, quien el sábado pasado alertó que el Gobierno debe "averiguar" y "estar interesado" en identificar si sectores de Inteligencia o vinculados al Ejecutivo impulsan "operaciones falsas" en su contra.

Carrió también volvió a cargar contra funcionarios kirchneristas al señalar que "hay una orden de proteger" a "Aníbal (Fernández) y (Julio) De Vido, incluso de sectores del Poder Judicial".

Stolbizer, en diálogo con radio La Red, afirmó que la legisladora de la CC "debería presentarse ante un fiscal y decir las cosas que sabe, porque esto afecta terriblemente la credibilidad judicial".

"Me parece de una temeridad insostenible... No es responsable esto. Yo no tengo ningún elemento para decir las cosas que dice Carrió", remarcó la legisladora aliada del diputado y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

Carrió planteó además que "el Gobierno mismo es el que debe estar interesado en saber quiénes me hacen operaciones falsas y si hay personas directas o indirectamente vinculadas al Gobierno, a la AFI, a Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, al señor (Alfredo) 'Fredy' Lijo (hermano del juez Ariel Lijo), al señor (Sergio) Massa, al señor (Cristian) Ritondo".