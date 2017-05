Los fans de Naiara Awada la dejaron “pagando” en el Planetario

El domingo perfilaba para ser un gran día para Naiara Awada; sin embargo, terminó en soledad y desilusión. Hoy se iba a llevar a cabo la #JuntadaNaiarista donde la actriz iba a conocer a sus fans. Pero al parecer, la gente dejó “pagando” a la sobrina de Mauricio Macri.

Nai Awada había planificado pasar el domingo con sus fans en el Planetario. Además, iba a sortear “la posibilidad de venir al piso de Showmatch a ver el Disco”, aseguró en su cuenta de Instagram.

Quien viene mañana a la juntada 14:00 hrs? Usa el hashtag #juntadanaiarista y participas de una sesión GRATIS con Mercedes Yardin estetica — Nai Awada (@AwadaNai) 20 de mayo de 2017

Con el domingo encima, la sobrina del Presidente de la Nación llegó al Planetario y grande fue su sorpresa al ver que… ¡no había nadie! Bueno, sí, una fan. Literal.

Enojada, Nai comenzó a publicar una seguidilla de tuits que luego borró.

“Estoy en el Planetario, ¿dónde están?”, escribió primero. Luego siguió: “Chicos, vayan al puesto de panchos del Planetario. ¿dónde están? Sino me voy”. “Si no vienen el cinco minutos me voy”, advirtió más tarde.

Hasta grabó un video, que demostraba que estaba más sola que cajera de peaje.

La red explotó al ver a Nai esperando a sus fans y se llenó de chistes y memes.

Quién no perdió la oportunidad de cargarla fue Marcelo Polino, quien escribió en Twitter: “Exclusivo la convocatoria de @AwadaNai para reunirse con sus fans en el Planetario… Nace un nuevo dicho ‘Más solo que Nai en el planetario'”.

Exclusivo la convocatoria de @AwadaNai para reunirse con sus fans en el Planetario..

Nace un nuevo dicho ‘Más solo q Nai en el planetario’ pic.twitter.com/Nx2azmr6hl — Marcelo Polino (@MarceloPolino) 21 de mayo de 2017

Indignada, Nai expresó en Twitter: “Me encanta la maldad como me boludearon todo vuelve chicos lo verán desde su no tele”.

Me encanta la maldad como me boludearon todo vuelve chicos lo veran desde su no tele — Nai Awada (@AwadaNai) 21 de mayo de 2017

Luego agregó en Instagram: “Uno aprende todos los días, cada instante agradezco estar viva y tener un corazón gigante y ser tan amada y talentosa. No se me regalo nada. Viva la vida. Los amo”