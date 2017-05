Video: una pelea que terminó con el tío de un boxeador noqueando a otro

La pelea por el campeonato interino de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) celebrada en la noche del sábado en el casino MGM National Harbor de Maryland entre el estadounidense Andre Dirrell y el venezolano José Uzcátegui terminó en escándalo.

Tras el campanazo final del octavo asalto, Uzcátegui (26-2,22 KOs) conectó a Dirrell (26-2, 16 KOs) con un gancho de izquierda a la mandíbula que lo dejó fulminado.

venezolano José Uzcátegui fue golpeado por el tio de Andre Dirrell @AristeguiOnline pic.twitter.com/rRH8duabPa — alfa filmex (@Alfa_Filmex) 21 de mayo de 2017

Mientras los médicos atendían a Dirrell en la lona, su entrenador y tío, Leon Lawson, se acercó a la esquina en donde estaba esperando el púgil sudamericano y lo agredió con una serie de golpes. Uzcátegui no le respondió y solo trató de evitar más impactos.

El acto más cobarde de los últimos años, el tío de André Dirrel conecta de forma cobarde al "Bolivita" Uzcátegui al término de la pelea. pic.twitter.com/INL7DMEgw5 — Adictos al boxeo (@nikomexicano) 21 de mayo de 2017

Lawson de inmediato se dio a la fuga y es buscado por la policía del Condado de Prince George.

El referí Bill Clancy le dio la victoria a Dirrell por la vía de la descalificación. Al momento que fue parado el combate, Uzcátegui iba arriba en dos tarjetas con puntaciones 77-75 y 77-74; la tercera tarjeta tenía las cosas empatadas a 76.

“Tiré una combinación de tres golpes y no escuche la campana. No fue me intención pegarle. El tercer golpe no era tan fuerte, me sorprendió que no se pudo levantar”, dijo Uzcátegui tras el incidente.

Fuente: Los Angeles Hoy