Próvolo: la defensa de la monja Kumiko busca sacar al fiscal

El caso Próvolo no deja de sumar polémica y dudas. Una de ellas se resolverá el miércoles, cuando la jueza de Garantías Alejandra Alonso determine si da lugar al pedido de libertad de la defensa de la monja Kosaka Kumiko y el apartamiento del fiscal de la causa, Gustavo Stroppiana, por una supuesta serie de irregularidades.

El miércoles la pesquisa que se realiza en torno a la religiosa –imputada por tres casos de abusos sexuales y corrupción de menores a niños hipoacúsicos y sordomudos en el instituto Antonio Próvolo– puede llegar a dar un giro tal que implicaría la libertad de Kumiko hasta la audiencia oral, en la que se definirá la prisión preventiva.

La monja está con detención preventiva en la Unidad Penal VII Agua de las Avispas, en Cacheuta, Luján de Cuyo. Lleva 17 días y su defensa, el abogado Carlos Varela, señaló que la mujer tiene miedo de ser atacada por otras internas.

Este no fue el único motivo que Varela presentó el miércoles en el juzgado de Garantías. También volvió a sostener que Kumiko es inocente de las acusaciones que le adjudicaron los ex alumnos del Próvolo, y que el manejo de Stroppiana en la investigación no era el correcto.

Según el letrado, el fiscal no presentó el pedido de detención de la monja dentro de la fecha correspondiente, motivo por el cual esta viaja a Buenos Aires y por el que apareció un mes después, cuando, supuestamente, leyó los diarios online mendocinos y advirtió su situación.

Con estas observaciones de la defensa y otras que no se difundieron, Varela solicitó a Alonso la nulidad de una serie de pruebas que se encuentran en el expediente de Kumiko, que se aparte de la investigación al fiscal y se otorgue la libertad a la monja.

En caso de que la jueza se expida a favor de la defensa, Stroppiana sólo podrá continuar adelante con el caso que involucra a los otros cinco imputados –dos curas y tres administrativos–, ya que son pesquisas paralelas pero en cuerpos diferentes. En tanto, en la causa de Kumiko lo deberá subrogar alguien de la misma Unidad Fiscal de Luján de Cuyo o lo podrá designar el procurador general, Alejandro Gullé.

Pero, si Alonso se expide a favor del fiscal y del pedido de la querella –que alerta del riesgo que significaría para la investigación que la monja quede fuera del penal u otorgue la detención preventiva domiciliaria, tanto por si vuelve a fugarse como por el temor que le significaría a las víctimas– Kumiko debería continuar en Agua de las Avispas. Esta inquietante situación para todas las partes se resolverá el miércoles por la mañana en Tribunales provinciales.

La poca ayuda de los enviados del papa Francisco

Los dos sacerdotes enviados por el Vaticano, Dante Simón y Juan Martínez, para investigar a los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho –acusados de haber cometido numerosos abusos sexuales a menores discapacitados y corrupción de menores– le prometieron nuevamente colaboración al fiscal Stroppiana.

Luego de haberse amparado el viernes en el concordato de 1966 entre el Estado argentino y la Iglesia católica –que da facultad a la Santa Sede para desarrollar sus actividades sin intervención de la Justicia, para no brindar información eclesiástica de los curas detenidos– los enviados de Francisco indicaron al fiscal que, en cuanto reúnan los datos referidos a los casos de abusos y que contribuyan con la pesquisa, los presentarán.

Esto se debe a que Simón, vicario judicial del Arzobispado de Córdoba, indicó que no tenía elementos formales ni denuncias registradas en el Arzobispado mendocino contra los clérigos, tampoco el visto bueno de las víctimas para acceder a sus preguntas ni acceso al expediente por oposición de la querellas.

Pese a esto, los fiscales católicos lograron entrevistarse con el padre de uno de los denunciantes y obtuvieron información con la que iniciarán una nueva investigación y, en caso de avanzar, la entregarán a la Justicia local como muestra de voluntad de contribuir con los afectados.