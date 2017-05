Video: Natalia Oreiro confesó que sufrió acoso sexual

Natalia Oreiro sacó a la luz una experiencia horrible que le tocó vivir con un compañero de elenco cuando grababa la serie Lynch. La uruguaya no quiso dar nombres pero, según su relato, se puede inferir que se trata del actor cubano Jorge Perugorría.

"Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y como que me quiso avanzar. Y al principio uno como que dice 'bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada', pero él se puso denso y lo tuve que parar físicamente, empujándolo muy fuerte. Y me fui del lugar donde estábamos", contó la actriz.

“Tuve que seguir trabajando con él y, posteriormente a eso, en una escena que teníamos que hacer, pautamos la dinámica de la escena. Era un escena romántica y habíamos pautado que él me sacaba la camisa, yo abajo tenía un corpiño, y en el medio de la escena me lo arranca. Bueno, obviamente yo me puse muy mal pero él continuó como si nada”, relató.

“Cuando terminó, me fui a hablar con el director y me pidió repetirla para no utilizar esa. En ese momento, lo que hice fue denunciar la situación al productor y después elevé una nota donde puse, no solamente que había sufrido este tipo de acoso, sino que también puse una parte de mi contrato en la que hablaba de eso”, agregó.

Finalmente, Oreiro confesó que esa situación le generó: "ansiedad, mucha angustia y baja autoestima". Además, agregó "Me pidió disculpas y dijo que tenía problemas con el alcohol. Que lo que había hecho fue bajo los efectos del alcohol".