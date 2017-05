"No creo que haya listas negras, hay una gestión cultural pobre en imaginación"

"No sacralizo nada, lo importante es la música y el entusiasmo que todavía tenemos", dice Elbi Olalla, la tecladista al frente de Altertango. La banda más prolifera de la provincia que hoy, en formato instrumental, tiene el desafío de reestructurarse en función de la ausencia de la voz de Victoria Di Raimondo.

"Estamos todavía descubriendo todas las cosas que se pueden dar", con una metodología de composición más rockera y con nuevo EP Radiotango, los espera una gira por parte de Sudamérica, Europa y Nueva York.

A Elbi se la asocia intrínsecamente al 2x4. Pero el tango llegó mucho después en su vida. Primero probó con el rock, el funk y la música electrónica. Tocar el piano surgió como algo natural. "La música es un signo familiar, si no ibas para ese lado eras considerado un paria", comenta la mujer que confiesa: "No hubo un momento en mi vida donde me cuestionara o no supiera qué iba a ser".

Esa misma determinación es la que la lleva a expresar sin autocensura sus opiniones políticas. "Creo que el arte debe ser osado, cuando el arte no toma riesgos, no es arte", asegura y remarca que "es una condición del artista, plantear una alternativa, si eso entra en conflicto con cuestiones establecidas, es tu obligación ser rebelde".

En su casa de la infancia había una "habitación de la música" donde pasaba gran parte del día escuchando discos y a su papá tocando el piano. Ese lugar es el que ha intentado reproducir, quizás, inconscientemente, en su hogar. Un espacio donde el instrumento musical recibe al invitado y el arte está presente en cada pared en fotografías en blanco y negro, pinturas clásicas y obras de artistas mendocinos, objetos de diseño y esculturas. La luz natural entra por el gran ventanal que da al jardín, mientras su perro se pasea libremente.

El arte se respira en cada rincón de la casa de Elbi Olalla.

- ¿Cómo llegó el tango a tu vida?

- Surge cuando conocí a Victoria, compartimos una banda, ella hacía coros y yo era la tecladista. Nos hicimos amigas, la fui a escuchar cantar tangos un par de veces y me encantó. Yo sabía lo básico, había escuchado a Piazzolla, al Polaco Goyeneche... Fue a fines de los '90, cuando el tango recién comenzaba a resurgir. Nos constaba conseguir discos, partituras, íbamos a Buenos Aires y sacábamos fotocopias. Era la época pre-Youtube y pre todo. Lo que más nos unió fue las ganas de hacer un proyecto en serio.

- ¿De qué manera se concibe el tango sin cantante?

- Como lo concebía Piazzolla; el tango permite hacer obras instrumentales. El trabajo se encara desde la melodía y los instrumentos cobran otro rol. La función de nosotros en el nuevo Altertango es distinta. Sin embargo, a mi me gusta la voz humana y me gustan las canciones. Estoy en dos proyectos: Microtango y la Orquesta sísmica que tiene varios cantantes. Es probable que nuestro nuevo disco tenga temas cantados por invitados.

- ¿La relación con Victoria Di Raimondo cómo está hoy y cómo fue el proceso de separación?

- Fue una decisión de ella, a nosotros no nos quedó otro remedio (rie). Fue una relación muy larga, muchos años trabajando juntas. La banda lleva 17 años y hemos tenido muchas formaciones distintas porque los caminos de las personas van mutando y por ahí necesitamos hacer otras búsquedas. Vicky está viviendo en Buenos Aires, canta con la orquesta de Julián Peralta, tiene otros proyectos, su proyecto solista... Yo estoy a favor de los movimientos de los grupos. Hace muchos años dejé de aferrarme a las estructuras. Yo misma puedo no estar.

- Radiotango se puede escuchar en plataformas digitales, pero ¿va a salir en formato físico?

- El EP en algún momento lo vamos a tener que fabricar. Cuando te vas de gira es un elemento al que la gente espera tener acceso, sobre todo, porque los discos se venden ahora en los recitales y nosotros tocamos mucho en vivo. Personalmente estoy peleada con todas esas cuestiones dentro de la industria musical que nos apresan y nos obligan a poner un montón de plata que nunca se reintegra ni vuelve. Grabar un disco es caro, uno es un músico independiente y las cosas están complicadas.

- ¿Cuál compositor clásico preferís y qué tanguero nuevo recomendás?

- Con el que más he aprendido y sigo aprendiendo es Troilo, fue un músico completo como compositor y director. Es un icono, como son los Beatles. Si tenes alguna duda poné un disco de Troilo y tenés la respuesta. Es la forma de hacer tango. De los actuales: 24 puñaladas, Astillero...son todos mis amigos. Hemos compuesto muchas cosas con Edgardo González y Julio Coviello, también.

- Las bandas locales se quejan de la falta de espacios, ¿qué visión tenés de la escena cultural en Mendoza?

- Hay una parte desoladora, creo que hemos hecho un retroceso con respecto a algunas cosas que habíamos logrado conquistar. Este año arrancó mal para los artistas independientes, con todo lo que pasó en Vendimia y el lugar en que se puso a los artistas, los dichos de los funcionarios hacia ellos. Está difícil trabajar, hay pocos espacios y los espacios autogestionados están siendo asfixiados por un montón de reglamentaciones. Hace años que toco y hago cosas, siempre he sido como la manager del grupo y me gusta organizar, teatro y fiestas, pero siento que las condiciones actuales atentan contra las ganas de hacer cosas, son como muchos palos en la rueda.

- Has manifestado muchas veces tu preocupación por el piano del Independencia ¿Por qué no se presta el instrumento a los artistas?

- Con la organización del evento Somos tango pedimos el piano, presentamos tres notas y no fueron contestadas. No nos autorizaron a usarlo y no sabemos muy bien por qué, lo suponemos por esas cosas de telepasillos y en reuniones, pero la respuesta oficial no la tenemos.

El piano es un elemento de discordia y los músicos quedamos mal parados frente a eso porque el teatro más grande que tenemos en Mendoza que, además es público, tiene un instrumento que debería ser de fácil acceso para los artistas de acá. No poder usar un elemento que se encuentra en el teatro porque no hay una regulación o una legislación en la que se hayan puesto de acuerdo es raro... Si no se pueden poner de acuerdo, pues, compren otro piano. Yo viajo mucho, vas a cualquier pueblo y tienen pianos a disposición de los músicos.

La artista ha planteado su preocupación por el piano del Independencia.

- ¿Cómo se abre camino una mujer dentro de la música y del tango?

​- La mujer dentro de la música se abre camino de la misma manera que lo hace en todas partes, con las dificultades propias del patriarcado en el cual estamos inmersos. De hecho, tengo que decir que soy una persona bastante afortunada. Me he movido siempre con gente muy buena, con hombres muy piolas y mujeres muy copadas. No he sufrido en mi profesión, o no me hago cargo de algunas cosas. Es difícil, por algo no hay tantas mujeres en el ambiente.

Soy feminista y las luchas sociales del feminismo las apoyo y milito cotidianamente. Pero también entiendo que hay una serie de impedimentos que tienen más que ver con la clase social, con la educación y la personalidad que con el hecho de ser mujer. Si yo hubiera sido una persona a la que no le hubieran inculcado ser independiente tal vez, eso me hubiese afectado más que el hecho de ser mujer.

- ¿El artista tiene que ser rebelde o tener una mirada contemplativa ante la realidad?

- Creo que el arte debe ser osado, de alguna manera tiene que trasgredir algo, cuando el arte no toma riesgos, no es arte. Con arriesgado quiero decir que no es que se tenga que oponer a un sistema u a otro. Si no, simplemente, hacer un camino, trazar una senda, que es una condición del artista, plantear una alternativa, si eso entra en conflicto con cuestiones establecidas, es tu obligación ser rebelde. La obligación del arte es romper con cosas, no significa que hagas la música más rara, simplemente es hacer lo que vos quieras y tengas algo que decir a través de eso.

- ¿Por tus opiniones políticas has tenido inconvenientes con la gestión actual?

- No me hago mucho cargo, no hay mucho trabajo en general pero no es porque haya caído en una lista negra o por pedir la renuncia del Secretario de Cultura, por ejemplo. No creo que hayan listas negras, simplemente creo que hay una gestión pobre en imaginación y nos está afectando a todos. El Estado se ha corrido del rol en la cultura pública.

Tras cumplir con las giras de Altertango, Elbi se instalará durante el 2018 en Barcelona para realizar cursos de perfeccionamiento y acompañar a su pareja, quien es cineasta. "No me ido antes porque en realidad el músico vive en un lugar pero toca en todos lados", dice.