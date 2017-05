Crisis en Brasil: cómo afectará el escándalo de Temer en la economía argentina

Brasil es actualmente el principal comprador de la producción argentina, debido a esto, las crisis económicas de ese país afectan directamente a la Argentina. Las pruebas que involucran al presidente Michel Temer con pago de sobornos, tendrán impacto local y, es un tema que preocupa al presidente Mauricio Macri.



El mandatario fue uno de los primeros en reconocer a Temer, tras la destitución de Dilma Rousseff. Por eso durante la gira del presidente argentino se siguió con preocupación la situación brasileña.



Mientras la comitiva presidencial se encuentra de gira por Asia, las noticias comenzaron a intranquilizar al propio presidente, quien ya había manifestado preocupación cuando Dilma Roussef fue removida.



El 40% de la producción argentina es comprada por Brasil, por lo que cualquier crisis política o económica golpearía gran parte de la industria.



El aumento del dólar en la plaza local sintonizaba con la fuerte depreciación que sufría el real brasileño, que caía más de 8% a 3,38 unidades, aunque contrastaba con la debilidad que la divisa estadounidense registraba en el mundo.

En Brasil los mercados debieron cerrar, tras la caída del 10% el Bovespa debió accionar el "circuit braker" y los negocios también están suspendidos en el mercado de cambio. El Bovespa caía más del 8% en la apertura, cuando el desplome se aprestaba a superar el 10%, automáticamente la actividad se suspendió, según consigna El Cronista.

Según indicó a La Nación el titular de la consultora DNI, MarceloElizondo dijo que "lo de Brasil me preocupa más, porque hay una crisis política terminal, lo cual puede abortar la incipiente recuperación que se veía en ese país".

Además, indicó que, aunque el real se devalúe, la Argentina no seguirá ese camino, por la fuerte entrada de dólares financieros. "Se abrirá una mayor brecha entre Brasil y la Argentina, lo que afectará la competitividad local todavía más", concluyó.

"Las reformas que venía impulsando Temer se van a demorar, cualquiera sea la salida política que haya en Brasil, lo cual afectará la recuperación en ese país; y por cada punto que crece Brasil, crece 0,25 puntos la Argentina", remarco el titular de la consultora Abeceb, Dante Sica. "Una demora en la recuperación brasileña impactará en particular en las economías regionales y en el sector automotriz".

Para el ex director del Banco Central Arnaldo Bocco, "la crisis en Brasil va a concluir con un cambio drástico de las posiciones económicas. Sidevalúa la Argentina va a tener un efecto de presión similar al de 1999: tipo de cambio atrasado y apertura económica, implica que parte del excedente va a ampliar el déficit comercial que tenemos con Brasil, más allá de que si la crisis es profunda en el terreno financiero, también va a tener impacto en los países emergentes", sostuvo.



Según dijo a La Nación, el economista prevé que se resentirá el comercio bilateral en detrimento de la Argentina. "Brasil está estancado, tiene una caída de casi 10% del PBI en tres años. Hoy no es un mercado, su recuperación es muy limitada. Le estamos comprando productos que se consiguen en la Argentina, es una competencia muy fuerte. Macri yTemer ablandaron los términos del Mercosur y no hay respeto por las economías. Nosotros dejamos de venderle a Brasil. El saldo de la balanza comercial es muy negativo. Cualquier excedente de stock lo colocan en los países limítrofes. Lo que no consumen al mercado interno lo colocan en la Argentina, sean autos o manzanas", enfatizó.