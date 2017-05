La mujer de Chris Cornell sospecha que se suicidó por un medicamento

Vicky Karayiannis, esposa de Chris Cornell, ex líder de Audioslave y Soundgarden, quien fue hallado sin vida en el baño de una habitación de hotel luego de dar un show en Detroit, aseguró que "él no quería morir".

"La muerte de Chris es una pérdida que escapa a las palabras y dejó un vacío en mi corazón que nunca se llenará", expresó la mujer en un comunicado.

"Lo que pasó es inexplicable y tengo la esperanza de que los próximos informes médicos proporcionen más detalles. Sé que él amaba a nuestros hijos y que no les haría daño quitándose intencionalmente la vida", agregó.

Y contó cómo fueron las últimas horas de Cornell con vida: "Cuando hablamos antes del show, discutimos los planes para unas vacaciones durante el Memorial Day y otras cosas que queríamos hacer", dijo, y prosiguió: "Cuando hablamos después del show, me di cuenta de que estaba articulando mal las palabras, estaba diferente. Cuando me dijo que tal vez había tomado uno o dos Ativan extras, me puse en contacto con la seguridad y le pedí que lo controlaran".

En tanto, Kirk Pasich, un abogado de la familia, aseguró que el Ativan puede producir paranoia y pensamientos suicidas: "La familia cree que si Chris se quitó la vida no sabía lo que estaba haciendo y que los medicamentos u otras sustancias pudieron haber afectado sus acciones".