Tom Hardy se suma a Marvel como Venom

El actor británico Tom Hardy será el villano Venom en la película homónima derivada de la saga de “El Hombre Araña”, cuyo estreno está previsto para el 5 de octubre del 2018, dijo el viernes el estudio Sony Pictures.

Nominado al Oscar como actor de reparto por su papel en la aclamada “The Revenant”, Hardy dará vida al enemigo del Hombre Araña cuyo nombre real es Eddie Brock y que apareció por primera vez en el cómic de Marvel en 1988. Ya fue interpretado en la franquicia por el estadounidense Topher Grace en 2007.

No se saben otros detalles del argumento o del resto del elenco de la película cuyo director será Ruben Fleischer, conocido por su trabajo en “Zombieland” del 2009.

Sony Pictures dijo en su cuenta de Twitter que la producción de la película comenzará en el otoño boreal, acompañando el mensaje con una fotografía de Hardy vistiendo una camiseta con la imagen de Venom.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) 19 de mayo de 2017