Matronas: una mendocina ofrece otras historias para jugar

Sumándose a los cambios de paradigmas que se están dando en la actualidad respecto a los roles que puede elegir una mujer para desempeñar, una mendocina inició un emprendimiento que busca mostrar a niños y niñas "otras historias para jugar".

Matronas es un proyecto de Carla Lobos, una diseñadora gráfica que conoció la colección de cuentos Antiprincesas -relatos reales de mujeres que contrastan los "estereotipos Disney"-, pero notó que los pequeños lectores no tenían la posibilidad de acceder a juguetes que también abrieran el juego a otras historias.

Así, ahora se puede conseguir versiones tejidas a croché -llamadas Amigurumis- de Frida Kahlo (pintora mexicana) o o Juana Azurduy (libertadora del Alto Perú).

"Esto es la evolución de un hobby: hace un año empecé a tejer muñecos de otros y cuando dominé la técnica empecé a crear mis propios diseños", indicó Lobos. Luego de años de participar en AIESEC -una ONG que busca generar un impacto desarrollando líderes con valores sociales a través de viajes de voluntariado-, la emprendedora decidió que debía darle a su pasatiempo un propósito mayor.

"Vi los cuentos de Antiprincesas y Antihéroes; los niños se encantaban con los personajes pero no habían muñecos ni juguetes para seguir creciendo con esas historias, así que decidí tejerlos", explicó. A eso se fueron sumando otros personajes, como Malala, ganadora del Premio Nobel, activista y bloguera pakistaní.

"Es una persona con una gran historia y que me influyó bastante. Pensé qué podía llegar a pensar un niño entonces si la conocía". Para Lobos no se trata de reivindicar un tipo de relatos sobre otros, sino aumentar la diversidad de personajes que un niño puede tener a mano. "Hay un espectro gigante y no tiene por qué encajar en un solo estereotipo", opinó.

En base a esto, también tejió a Sofi, una mochilera que quiere viajar y conocer el mundo. Este personaje es una respuesta a las críticas que se levantaron contra Marina y Majo -las estudiantes mendocinas que fueron asesinadas en Ecuador- y sus familias porque las chicas "viajaban solas".

"Todo lo que se decía en ese momento me impactó. Yo estaba de viaje de intercambio en Brasil y pensé en todo lo que podían decirle a mi madre si a mi me pasaba algo. Es terrible. Una tiene la libertad de elegir viajar y que tus padres te apoyen es genial", expresó.

Lobos entiende que sus amirugumis no son personajes de moda o tendencia, "pero es un trabajo que se hace de a poco", indicó, no sólo en cuanto a su emprendimiento, sino a las historias alternativas que serán más conocidas a medida que desde distintas áreas se las impulse.