La hija de Araceli patoteó a Griselda Siciliani

En medio de la polémica entre las ex mujeres de Adrián Suar, Florencia Torrente se metió en la pelea y salió a defender a su mamá. La hija de Araceli González dio su opinión sobre los dichos de Griselda Siciliani y la destrozó.

"La banco totalmente a mi mamá. Fabián Mazzei es una de las personas más trabajadoras, amorosas y talentosas que conocí en los últimos años. Entonces, agarrátela con otra persona. Qué ganas. Me pareció innecesario y totalmente desubicado. Mi mamá simplemente defendió algo que tiene que ver con su vida", expresó la joven, que dio sus primeros pasos como actriz en tiras de Pol-Ka.

Las ex mujeres de Adrián Suar.

Así, la actriz se sumó al escándalo que se desató luego de que Siciliari desestimara las versiones que indican que Mazzei no es convocado por Adrián Suar para los proyectos de ficción de Pol-Ka y El Trece por ser el marido de Araceli.

En declaraciones a Ciudad.com, Torrente arremetió: "A mí no me gusta tampoco que hablen mal de una persona que quiero, más cuando no lo merece. Me parece que no corresponde. Porque es muy fácil hablar en televisión pero hablar cara a cara. Vení a charlar, no te hagas problema, vamos a charlar. La gente no tiene huevos para hablar frente a frente de las cosas", aseguró.