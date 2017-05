Anita Martínez, tras la baja de La Mole del Bailando: “La respuesta de la gente fue contundente”

La actriz y proteccionista, Anita Martínez, habló sobre la sorpresiva baja de Fabio “La Mole” Moli del Bailando, y empatizó con la hija del conductor, que además es activa en la lucha contra las carreras de galgos: “Candelaria lo debe haber sufrido mucho, porque sé que ella y su familia acompañan la lucha proteccionista muchísimo y acompañan estas causas nobles”.

Sobre la baja del exboxeador del certamen fue contundente: “Pueden bailar, saltar, hacer lo que quieran, pero hay una ley vigente, por ahí sin esa ley hubiese sido más difícil el reclamo, pero la ley está”. “Tenemos el marco legal, y creo que no hay una forma de volver atrás”, insistió en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En diálogo con el programa radial “Por Si Las Moscas” se refirió a la decisión de Marcelo Tinelli de bajar por segunda vez al ex boxeador del certamen, y por el mismo motivo: “(La Mole) Apoya las carreras de galgos, práctica ilegal en Argentina. Yo no quería hablar porque me gustaba ver qué pasaba, me parecía hasta curioso ver si se daba la situación la respuesta de la gente. Y la respuesta de la gente fue contundente, hay una ley que ya está vigente”, resaltó en comunicación con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

En este sentido, reconoció que la práctica ilegal de las carreras de galgos se sigue realizando, empero celebró la vigencia de la ley. “Los galgueros que viajan a Chile para hacer las carrearas siguen, los que las hacen ilegalmente siguen estando”, admitió. Y enseguida añadió que “pero me da mucha felicidad que la gente no está dormida en su conciencia, la gente se despertó, somos un montón y trabajamos más fuerte que nunca por los derechos de los animales”.

Sobre la condena social a la actitud de “La Mole”, respecto de las carreras fue más empática y advirtió: “Esto no tiene que ver con una persona en particular, tiene que ver con la actividad, porque es muy fácil agarrársela con una persona, pero es una actividad, detrás de esa persona hay una actividad que es ilegal”. “No sé si me parece señalar con el dedo a esta persona”, se cuestionó.

Por último consideró que “la gente acompaña mucho el proteccionismo, eso me da mucha felicidad”.