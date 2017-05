Esto cuesta vivir en Puerto Madero, el joven barrio porteño

Puerto Madero es un de los barrios más top de la Ciudad de Buenos Aires. En este lugar los costos de los terrenos son elevados -las incidencias superan los US$ 1500/m2-, los precios y niveles de venta convalidan el negocio.

"Puerto Madero es un mercado diferente. Allí los desarrollos siempre funcionan y hay compradores porque al tener el barrio una superficie limitada -170 hectáreas- se establece un cupo y se genera mayor demanda. Al no haber lugar donde expandirse los precios seguirán aumentando", asegura Marcos Achával, director de la sucursal Puerto Madero de la inmobiliaria Achával Cornejo al diario La Nación.

El valor de comercialización de los proyectos a estrenar es para bolsillos holgados, promedian los US$6000/m2 aunque el rango del menú es muy amplio ya que están los que se ofrecen desde US$4000/m2 hasta los que se colocan a US$ 12.000/m2.

Los más recientes lanzamientos se concentran en los diques uno y dos. A comienzos de mes, Eduardo Costantini anunció una asociación creativa con Alan Faena para proyectar Oceana Puerto Madero, dos torres de viviendas con una plaza pública frente al Faena Hotel. Costantini adquirió el lote que le pertenecía al empresario hotelero por US$ 44 millones e invertirá US$ 120 millones en el emprendimientos. Entre los dos edificios de departamentos la superficie vendible llegará a 26.000 m2, con una superficie total de 40.000 m2. Será la pieza que completará el Faena District en Puerto Madero.

Vecino a Oceana toma cuerpo el edificio más alto del país -Alvear Tower- que demandará US$ 200 millones. Es una torre residencial de 54 pisos y 235 metros de altura total. Alrededor del 70 por ciento de sus 184 departamentos ya están vendidos; se prevé entregarlos a mediados de 2018. El precio actual de venta oscila entre US$ 8000 y US$ 9000/m2. Son unidades a todo lujo, de 90 a 478 metros cuadrados de superficie, con ambientes de 3,30 metros de altura de piso a techo.

El complejo comprende 68.241 m2 totales construidos pero solo 33.000 m2 vendibles, la gran superficie restante está destinada a amenities : tendrá desde una sala de correspondencia en la que cada propietario tiene su box para guardar la privacidad de los envíos hasta dos salas de música aisladas acústicamente entre otros servicios. Además en el tercer piso tendrá 10 monoambientes de 30 m2 para hospedaje del servicio doméstico.