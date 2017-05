Parrilli denunció a Bonadio por "abuso de poder"

El ex jefe de la AFI del kirchnerismo Oscar Parrilli presentó una nueva denuncia contra el juez federal Claudio Bonadio a quien acusó por "abuso de poder" y presunta "falsificación" del testimonio de dos testigos en una causa por la impresión de un libro encargado por la Presidencia a la Casa de la Moneda.

Parrilli solicitó que se aparte a Bonadio de la causa 7992/16 por "enemistad manifiesta y la comisión de presuntos delitos en sus funciones". Se trata de la causa en la que el magistrado procesó al ex funcionario por la impresión de un libro encargado por la Secretaría General de la Presidencia a la Casa de la Moneda.



Parrilli, quien encabezó la Secretaría General antes de pasar a la AFI, denunció que supuestamente Bonadio "ordenó, sin previa notificación, una tasación por vía judicial" de su casa en la ciudad de Neuquén, en la que actualmente vive uno de sus hijos.

"Lo denuncio por abuso de autoridad y prevaricato, porque sus resoluciones no se ajustan a derecho. He presentado en el expediente dos tasaciones de un bien que yo mismo ofrecí a embargo, de reconocidas inmobiliarias de la ciudad de Neuquén. Que además supera en su valor el requerido en la causa. Pero eso no le alcanzó", afirmó en un comunicado.

Parrilli planteó que "como consecuencia de desconocer lo que he presentado, ordenó realizar una tasación por vía judicial. Algo absolutamente innecesario y que muestra su animosidad y falta de imparcialidad contra mi persona, como vengo denunciando". "Su actitud es arbitraria, persecutoria y difamatoria. Este acoso es impensable dentro de un estado democrático de derecho, es un auténtico abuso de poder", subrayó.

Además, el ex funcionario kirchnerista agregó que Bonadio, para "forzar" su procesamiento en la causa, "dijo que testigos dijeron algo que nunca dijeron" y eso fue "omitido deliberadamente" en el fallo de la Cámara.