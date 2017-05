Natalia Oreiro reveló que un actor la acosó durante una grabación

Natalia Oreiro y Franco Torchia entrevistaron a Estefanía, una chica que sufrió acoso laboral. Durante la charla, la actriz uruguaya reveló que ella también sufrió acoso trabajando en el exterior con un actor cubano que intentó propasarse.

En el 1er. episodio de la serie de historias de “Hablemos de todo”, Estefanía cuenta que, en una de sus primeras experiencia laborales, su jefe la acosaba de distintas formas.

Durante la charla, Oreiro reveló que fue acosada por un actor durante una grabación en el exterior. El hombre en cuestión es el cubano Jorge Perugorría, con quien grabó la serie Lynch.

“Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y como que me quiso avanzar. Y al principio uno como que trata de… ‘bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada’, pero él se puso denso y lo tuve que parar físicamente, empujándolo muy fuerte. Y me fui del lugar donde estábamos”, relató Oreiro.

Y siguió: “Tuve que seguir trabajando con él. Posteriormente, en una escena, habíamos pautado la dinámica. Era una escena romántica, habíamos quedado que él me sacaba la camisa. Yo abajo tenía un corpiño. En el medio de la escena me arranca el corpiño. Obviamente yo me puse muy mal y él continuó con la escena, y cuando terminó todo me fui a hablar con el director”.

Luego contó que tras denunciar la situación con el productor, se le pidió repetir la escena “para no usar esa”. Más tarde, el actor le pidió disculpas a la actriz y se argumentó tener un problema con el alcohol.

En el final de la entrevista, Natalia Oreiro dice: “No es natural que te hagan sentir incómoda o incómodo, no es natural que te traten mal, que te griten. No es natural. Así que no naturalicemos el mobbing, si lo sufrís denuncialo”.

El acoso laboral o mobbing, es el conjunto de conductas abusivas que atentan contra la dignidad, la salud física o psicológica de los trabajadores.

