Denise Dumas contra Scioli: “Si deja tirado a su hijo como no va a dejar tirado un pueblo”

El escándalo que involucra a Gisela Berger se convirtió, sin dudas, en un tema nacional.

Esta tarde, luego de que la modelo reapareciera públicamente y hablara con Infama, Denise Dumas estalló en cólera tras escuchar que el excandidato a presidente no se comunicó con Berger.

“Yo creo que esta muy distanciado Scioli. Es tremendo como la esta pasando Gisela. No la llamó por teléfono y salió a decir ‘Voy a ser papá y voy a aprender‘”, comenzó Dumas a hacer su descargo.

A medida la charla avanzaba, el enojo de la conductora avanzaba: “Nosotros estamos hablando de si Gisela quiere volver o no pero el que no llama es Daniel Scioli. Acá el que no demuestra ni medio interés en conocer a su hijo, en estar en la primer ecografía y estar al lado de la mujer que le pone todo al embarazo es Scioli”

“Por lo menos aparece como padre, porque ya no están jugando a los novios o a los chats con Sofía Clerici”, agregó.

“Con su mujer sola, anémica, en una ecografía, diciendo ‘no me llamó nunca más‘ e hizo toda una pantomima en la televisión con que quiere ser papá”

“¿Animal político? Si sos político, ¿quien va a votar a un tipo que deja tirado a su hijo? Si deja tirado a su hijo, ¿no va a dejar tirado a un pueblo?. Que se ocupe de la persona más importante de su vida que se supone que es su hijo. Si no cuidas a tu hijo no te va a importar nadie, nunca.

