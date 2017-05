El Polaco ¿se baja del Bailando?

Dice que el escándalo lo superó. Las acusaciones por violencia de género que realizó su ex, Valeria Aquino, con pedido de detención incluido (aunque no prosperó) derivaron en una batalla judicial que habría puesto a El Polaco al borde de dejar el Bailando.

“Es algo que está analizando seriamente. El Polaco últimamente está teniendo un nivel de exposición al que no estaba acostumbrado. La triste fama de una ex pareja que no se cansa de atacarlo, ha hecho que lo esté analizando”, reveló Fernando Burlando, abogado del cantante, en Nosotros a la Mañana.

De esta manera, el flamante novio de Silvina Luna podría bajarse de la pista de ShowMatch. “Por ahora lo habló conmigo y en presencia de Silvina. Nosotros le decimos que no se tiene que alejar, que tiene que ver con su crecimiento”, expresó Burlando

Por otra parte, Aquino le mandó una durísima carta a la fiscal de la causa que investiga la violencia de género, y pidió que la vuelvan a citar a declarar ya que el juez no creyó todo lo que ella contó.

“El juez puso en duda mis dichos y descreyó de la autoría de las lesiones y de que estuviera siendo sometida a un incesante acoso y consiguiente coacción por parte del imputado, con el objeto de evitar que lo denunciara ante la Justicia. Si el juez dispuso una cautelar, es porque hay algo que preservar y evitar. Si para el juez soy una mentirosa y no está probada la violencia de género, ¿para qué dispuso esa medida? ¿Qué tenía que preservar? La incongruencia es permanente”, dice un fragmento del escrito.

