Gisela Berger: “No estoy en contacto con Scioli”

Se palpaba en el aire. Luego de que Gisela Berger hiciera su primera salida tras la escandalosa separación con Daniel Scioli, se notaba que era cuestión de horas para que saliera a hablar con los medios. Y así fue. Finalmente, la modelo rompió el silencio.

“Estoy mal, angustiada, no puedo explicar mucho más de todo lo que ya dije. Yo soy una persona como todo el mundo y tengo que seguir con mi vida, no puedo hacer nada. Yo no tengo gente que me haga las cosas, empleados, así es que si necesito algo, salir a comprar la comida o lo que sea, tengo que salir a hacerlo”, explicó Berger en el programa Pamela a la Tarde de América TV.

La modelo siguió con su descargo: “Tengo que seguir con mi vida y mis cosas, en algún momento todo esto se va a calmar, pero hay que pasar el mal momento, y el mío es este, tengo que pasarlo”.

Ante la consulta de si estaba en comunicación con el ex Gobernador, y futuro padre de su hijo, Gisela fue muy clara en su respuesta: “Ahora no estoy en contacto con Scioli”.